湯姆克魯斯沒入圍奧斯卡影帝 「捍衛戰士2」製片好委屈

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」入圍奧斯卡多項大獎。(圖：UIP提供)

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)去年全球票房熱賣，一舉成為阿湯哥從影以來最賣座電影，全球票房破14.84億，光是在北美就高達7.16億，雖然入圍 奧斯卡最佳影片等6大獎，製片傑瑞布魯克海默(Jerry Bruckheimer)仍為男主角湯姆克魯斯以及導演約瑟夫喬金斯基(Joseph Kosinski)抱屈，「他們應該獲得提名 ，湯姆更獲得此項殊榮，他可是整部電影的核心」。

不過對於「捍衛戰士2」熱賣又獲得影評肯定，傑瑞接受「好萊塢報導者」訪問時，表示非常開心，「我們將年長的觀眾帶回戲院，我想這些入圍是影藝學院對我們的肯定」，甚至感性表示劇組人員製作「捍衛戰士：獨行俠」已有很長一段時間，期間非常辛苦、心力交瘁，如今終於獲得榮耀，讓整體劇組人員都非常開心。

湯姆克魯斯因為對「捍衛戰士2」盡心盡力，獲得同片演員一致讚賞，扮演他所訓練的飛官子弟兵「劊子手」葛倫鮑威爾(Glen Thomas Powell)、「復仇者」傑艾利斯(Jay Ellis)，也都跳出來聲援他，堅稱他不但值得入圍奧斯卡影帝，更值得獲得一座小金人。葛倫表示親眼看到阿湯呈現出有可信度、令人心碎又有很多層次的表演，然後他還擔任這部片的製片，教導其他演員們如何在機艙內演戲，更忙到在剪輯室裡睡覺，不管功勞或苦勞都足以令他被奧斯卡提名，只可惜最終仍未獲得提名。