最爛女主角竟提名12歲童星遭批 金酸莓獎公開道歉

蕾恩凱拉阿姆斯壯(右)與柴克艾弗隆共同合演「燃火的女孩」。(圖：UIP提供)

金酸莓獎始終爭議不斷，自從去年該獎創辦人公開向「鬼店」(The Shining)雪莉杜瓦(Shelley Duvall)致歉，表示不知當時她是在遭受極大身心壓力下演戲，再加上「星際大戰首部曲：威脅潛伏」(Star Wars: Episode I – The Phantom Menace)童星傑克洛伊德（Jake Lloyd）曾表示在1999年被提名 金酸莓獎之後就頻遭校園霸凌，去年也在不清楚布魯斯威利（Bruce Willis）罹患失語症而讓他拿下金酸莓獎，最近因為提名「燃火的女孩」(Firestarter)12歲女童星蕾恩凱拉阿姆斯壯(Ryan Kiera Armstrong)引發網友爭議，甚至有許多人聯署痛批該獎「毫無道德」，最終創辦人約翰威爾森也出面道歉並取消蕾恩的入圍 。

蕾恩入圍金酸莓獎最爛女主角之後，引發網友極度不滿，更認為為何飾演爸爸的柴克艾弗隆（Zac Efron）可以逃過一劫，此一舉動引起網友痛批，還包括曾入圍金酸莓獎的「絕命終結站」(Final Destination)前童星戴文沙瓦（Devon Sawa），「金酸莓獎是一群沒有靈魂的人經營的，竟然提名一個12歲的小孩？去他們的」。約翰則出面道歉，並說所有的痛批都是合理的，「我們很後悔對她造成的傷害」。

蕾恩凱拉阿姆斯壯「燃火的女孩」入圍金酸莓獎最爛女主角引發爭議。(取材自Instagram)

約翰並表示會從這次的經驗吸取教訓，「從這屆開始，我們會有新的投票 規則，禁止任何18歲以下表演者、電影工作人員入圍我們的獎項」，並說金酸莓獎從未打算埋葬任何人的職業生涯，「每一個人都會犯錯，包括我們在內」。