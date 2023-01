范冰冰 淪金酸莓最爛演員 在歐美發展不被看好

湯姆漢克斯在「貓王艾維斯」一改過往平實親切的演出,被認為過於浮誇。(圖:華納兄弟提供)

奧斯卡獎 公布入圍 名單,以往常常搶在奧斯卡獎前一天公布的金酸莓獎也同步公布入圍名單,點名好萊塢過往一年的最爛演員,Netflix電影 「金髮夢露」(Blonde)即便女主角安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)表現精湛入圍多項影后獎項,並獲奧斯卡影后入圍,但全片被認為過度剝削女性外表,以8項入圍成為今年「金酸莓獎」最大贏家,此外就連奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)、華人影星范冰冰也慘遭入圍。

湯姆漢克斯去年一口氣推出迪士尼真人童話電影「木偶奇遇記」(Pinocchio)、「貓王艾維斯」(Elvis),前者評價極差,僅在Disney+上架,「貓王」雖然評價票房都好,但是他在片中的反派經紀人角色太過油膩、浮誇,口音也顯得造作,才慘遭金酸莓獎點名。范冰冰主演「355:諜影特攻」(The 355)被視為進攻好萊塢的重要力作,電影票房差,她的戲分不多,卻也同樣獲得金酸莓獎關注,目前在歐美發展的前途不被看好。

「貓王艾維斯」評價大好,不過湯姆漢克斯(左)卻仍入圍金酸莓獎。(圖:華納兄弟提供)

至於傑瑞雷托(Jared Leto)在「自殺突擊隊」(Suicide Squad)失利之後,轉戰索尼「蜘蛛人宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),演出反派英雄「魔比斯」,竟也入圍眾多獎項,傑瑞去年才以「Gucci:豪門謀殺案」House of Gucci獲得最爛男配角獎項,今年再度入圍最爛男主角,可謂苦不堪言。