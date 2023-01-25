范冰冰 淪金酸莓最爛演員 在歐美發展不被看好

湯姆漢克斯在「貓王艾維斯」一改過往平實親切的演出，被認為過於浮誇。（圖：華納兄弟提供）

奧斯卡獎 公布入圍 名單，以往常常搶在奧斯卡獎前一天公布的金酸莓獎也同步公布入圍名單，點名好萊塢過往一年的最爛演員，Netflix電影 「金髮夢露」（Blonde）即便女主角安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）表現精湛入圍多項影后獎項，並獲奧斯卡影后入圍，但全片被認為過度剝削女性外表，以8項入圍成為今年「金酸莓獎」最大贏家，此外就連奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）、華人影星范冰冰也慘遭入圍。

湯姆漢克斯去年一口氣推出迪士尼真人童話電影「木偶奇遇記」（Pinocchio）、「貓王艾維斯」（Elvis），前者評價極差，僅在Disney+上架，「貓王」雖然評價票房都好，但是他在片中的反派經紀人角色太過油膩、浮誇，口音也顯得造作，才慘遭金酸莓獎點名。范冰冰主演「355：諜影特攻」（The 355）被視為進攻好萊塢的重要力作，電影票房差，她的戲分不多，卻也同樣獲得金酸莓獎關注，目前在歐美發展的前途不被看好。

「貓王艾維斯」評價大好，不過湯姆漢克斯(左)卻仍入圍金酸莓獎。（圖：華納兄弟提供）

至於傑瑞雷托（Jared Leto）在「自殺突擊隊」（Suicide Squad）失利之後，轉戰索尼「蜘蛛人宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），演出反派英雄「魔比斯」，竟也入圍眾多獎項，傑瑞去年才以「Gucci：豪門謀殺案」House of Gucci獲得最爛男配角獎項，今年再度入圍最爛男主角，可謂苦不堪言。