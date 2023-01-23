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「阿凡達2」北美周末票房6連冠 全球票房超越蜘蛛人

中新社／洛杉磯22日電
「阿凡達：水之道」穩坐北美票房榜首。(取材自IMDb)
「阿凡達：水之道」穩坐北美票房榜首。(取材自IMDb)

剛剛過去的這個周末，「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）以綿長的吸引力晉升近年來僅有的北美周末票房排行榜六連冠得主。 　　

據票房統計網站boxofficemojo1月22日發佈的電影市場數據，28部影片北美周末票房（1月20日至22日）約得7366萬美元，環比下跌約28%。 　　

儘管放映影院數量持續減少、周末票房環比跌幅近四成，「阿凡達：水之道」此番仍以約2000萬美元穩居北美周末票房排行榜榜首，成為近年來首個北美周末票房六連冠。自2022年12月16日首映至今，這部奇幻動作片的北美累計票房近6億美元。加上海外市場，該片迄今總票房逾19.7億美元，超越動作冒險奇幻片「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），登上全球票房總排行榜第6位。 　　

「鞋貓劍客2」北美票房不錯。（圖：UIP提供）
「鞋貓劍客2」北美票房不錯。（圖：UIP提供）

同為去年12月上映的「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）也顯示出頗為持久的票房吸引力，以約1150萬美元周末票房從上期榜單季軍升至本輪排名次席。目前這部動畫片的北美累計票房近1.3億美元，加上海外市場，迄今總票房近3億美元。 　　

好萊塢華裔電影人溫子仁參與編劇和製作的「窒友梅根」（M3gan），第三個上映周末雖放映影院數量有所增加，但票房環比跌幅仍達46%，以約980萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名季軍。目前這部科幻驚悚片總票房約1.2億美元。 　　

1月20日亮相的「人肉搜索2」（Missing）是同期票房表現最好的新片，以約930萬美元首映周末票房躋身本期榜單第4位。目前主要電影網站對這部驚悚劇情片的評價為IMDb評分7.4、MTC評分67、爛番茄新鮮度82%。有觀眾稱，該片在懸疑劇情中折射了社會問題，故事緊凑而流暢。 　　

隨著放映影院數量繼續減少，已連映兩個多月的科幻動作片「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever），以約49%環比跌幅、近126萬美元周末票房從上期榜單第7名滑落至本輪排名第10位。目前這部漫威超級英雄電影在北美累計收獲逾4.5億美元，位居2022年度票房排行第二名。加上海外市場，該片迄今總票房近8.4億美元。

電影 華裔 梅根

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