「阿凡達2」北美周末票房6連冠 全球票房超越蜘蛛人

「阿凡達:水之道」穩坐北美票房榜首。(取材自IMDb)

剛剛過去的這個周末,「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)以綿長的吸引力晉升近年來僅有的北美周末票房排行榜六連冠得主。

據票房統計網站boxofficemojo1月22日發佈的電影 市場數據,28部影片北美周末票房(1月20日至22日)約得7366萬美元,環比下跌約28%。

儘管放映影院數量持續減少、周末票房環比跌幅近四成,「阿凡達:水之道」此番仍以約2000萬美元穩居北美周末票房排行榜榜首,成為近年來首個北美周末票房六連冠。自2022年12月16日首映至今,這部奇幻動作片的北美累計票房近6億美元。加上海外市場,該片迄今總票房逾19.7億美元,超越動作冒險奇幻片「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),登上全球票房總排行榜第6位。

「鞋貓劍客2」北美票房不錯。(圖:UIP提供)

同為去年12月上映的「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)也顯示出頗為持久的票房吸引力,以約1150萬美元周末票房從上期榜單季軍升至本輪排名次席。目前這部動畫片的北美累計票房近1.3億美元,加上海外市場,迄今總票房近3億美元。

好萊塢華裔 電影人溫子仁參與編劇和製作的「窒友梅根 」(M3gan),第三個上映周末雖放映影院數量有所增加,但票房環比跌幅仍達46%,以約980萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名季軍。目前這部科幻驚悚片總票房約1.2億美元。

1月20日亮相的「人肉搜索2」(Missing)是同期票房表現最好的新片,以約930萬美元首映周末票房躋身本期榜單第4位。目前主要電影網站對這部驚悚劇情片的評價為IMDb評分7.4、MTC評分67、爛番茄新鮮度82%。有觀眾稱,該片在懸疑劇情中折射了社會問題,故事緊凑而流暢。

隨著放映影院數量繼續減少,已連映兩個多月的科幻動作片「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever),以約49%環比跌幅、近126萬美元周末票房從上期榜單第7名滑落至本輪排名第10位。目前這部漫威超級英雄電影在北美累計收獲逾4.5億美元,位居2022年度票房排行第二名。加上海外市場,該片迄今總票房近8.4億美元。