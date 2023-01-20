知名卡通「淘氣的阿丹」作者過世 享壽89歲

美國卡通「淘氣阿丹」（Dennis The Menace）作者蘇德蘭（David Sutherland）過世，享壽89歲。（取材自推特）

英國 每日郵報報導，美國卡通「淘氣阿丹」（Dennis The Menace）作者蘇德蘭（David Sutherland）過世，享壽89歲。蘇德蘭以The Bash Street Kids和淘氣阿丹等作品聞名，他進入英國今年「元旦授勳」名單，被授予「大英帝國勳章」（OBE），表彰他對插畫的貢獻。

蘇德蘭所屬的英國蘇格蘭丹地（Dundee）出版和電視製作公司DC湯姆森（DC Thomson）19日宣布了他的死訊。

該公司董事長湯姆森（Christopher Thomson）表示：「蘇德蘭是極具天賦和創造力的藝術家，我們非常感謝他過去60年來做的貢獻。」

該公司漫畫雜誌Beano編輯安德森（John Anderson）形容蘇德蘭是「Beano史上最重要的插畫家」，並向他致敬稱：「沒有人能再現蘇德蘭60多年來所取得的成就，他是獨一無二的，是個真正的傳奇。他過世代表一個時代結束。」