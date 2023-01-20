知名卡通「淘氣的阿丹」作者過世 享壽89歲
英國每日郵報報導，美國卡通「淘氣阿丹」（Dennis The Menace）作者蘇德蘭（David Sutherland）過世，享壽89歲。蘇德蘭以The Bash Street Kids和淘氣阿丹等作品聞名，他進入英國今年「元旦授勳」名單，被授予「大英帝國勳章」（OBE），表彰他對插畫的貢獻。
蘇德蘭所屬的英國蘇格蘭丹地（Dundee）出版和電視製作公司DC湯姆森（DC Thomson）19日宣布了他的死訊。
該公司董事長湯姆森（Christopher Thomson）表示：「蘇德蘭是極具天賦和創造力的藝術家，我們非常感謝他過去60年來做的貢獻。」
該公司漫畫雜誌Beano編輯安德森（John Anderson）形容蘇德蘭是「Beano史上最重要的插畫家」，並向他致敬稱：「沒有人能再現蘇德蘭60多年來所取得的成就，他是獨一無二的，是個真正的傳奇。他過世代表一個時代結束。」
蘇德蘭的妻子瑪格莉特表示，她的丈夫「只有在上個月生病時才放下筆」，「繪畫是他的生命，讓我們忘掉了他的年齡，他愈來愈老，但我們從未注意到。他只是繼續前進，編輯們也對他的作品很滿意」。
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