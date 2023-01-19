我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人迎春節 有人熱情有人冷淡 但紅包總是要

布林肯訪中前 美中曾軍事對話 麥卡錫可能訪台成話題

民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲

中央社／紐約19日綜合電
民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby）與世長辭，享壽81歲。圖為他2009年在英國格拉斯頓柏立音樂節表演。（美聯社）
民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby）與世長辭，享壽81歲。圖為他2009年在英國格拉斯頓柏立音樂節表演。（美聯社）

媒體今天報導，民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby）與世長辭，享壽81歲。

法新社和路透報導，他是1960年代和1970年代最具影響力的音樂先驅之一，曾與伯茲合唱團（The Byrds，或譯飛鳥樂團）創造獨特的美國民謠搖滾風格，共同寫出Eight Miles High等夯曲。

民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby，右二）與世長辭，享壽81歲。...
民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby，右二）與世長辭，享壽81歲。圖為他與「克羅斯比、史提爾斯、納許與尼爾楊」成員2000年在洛杉磯表演。（美聯社）

大衛克羅斯比後來與史提爾斯（Stephen Stills）、納許（Graham Nash）及尼爾楊 （Neil Young）組成「克羅斯比、史提爾斯、納許與尼爾楊」（Crosby, Stills, Nash & Young），推出1960年代一些最著名的熱門歌曲，包括「Ohio」一曲是關於美國國民兵在肯特州立大學（Kent State University）殺害四名反戰抗議者事件，他們還翻唱那個時代的頌歌「胡士托」（Woodstock）。

不過他嗑藥的習慣和經常暴躁的性格，成了整團解散的導火線，他晚年經常為此表示懊悔。

娛樂周刊「綜藝」（Variety）率先引述大衛克羅斯比的妻子丹斯（Jan Dance）說法報導，大衛克羅斯比「久病」後過世。雜誌「滾石」（Rolling Stone）後來引述親近他的消息人士證實死訊。

丹斯聲明說：「雖然他不再陪伴我們身邊，他的慈愛和善良的靈魂將持續引導和激勵我們。他留下來的精神將透過他的傳奇音樂永存於世。」

「和平、愛與和諧，致所有認識大衛和他接觸過的人。我們會非常想念他。」

大衛克羅斯比多以另類的吉他調音、豐富的和聲、以及抽象的歌詞談到他的和平主義者激進主義、敢說真話和危險的生活聞名，曾兩度入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），一生作品豐富。

在樂壇60年生涯中，這位站在反文化搖滾前線的歌手、吉他手和作曲家，創作大量動人的民謠和讓人熱血的搖滾樂。

過世消息一出，許多藝人隨即發文悼念這位以有海象鬍子聞名的音樂人。

搖滾樂團「海灘男孩」（Beach Boys）共同創辦人布萊恩威爾森（Brian Wilson）在推特上說：「聽到大衛克羅斯比過世的消息除了讓我心碎外，我不知道該說什麼。」

「大衛是一位令人難以置信的天才，如此偉大的歌手和詞曲作者。而且是一個了不起的人。」

搖滾歌手傑森伊斯貝爾（Jason Isbell）說：「感恩與大衛克羅斯比共度的美好時光。我們會很想念他。」

國民兵 推特

上一則

「英國奧斯卡」入圍名單 西線無戰事14項提名最風光

延伸閱讀

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕
柴克艾福隆抱2歲娃 兄妹宛如父女 溫馨畫面動人

柴克艾福隆抱2歲娃 兄妹宛如父女 溫馨畫面動人
挺白紙運動青年怎被捕？澳廣：警謊稱「查水表」逮人

挺白紙運動青年怎被捕？澳廣：警謊稱「查水表」逮人
新州婦聖誕節槍殺夫婿 被捕…他生前熱中地方政治

新州婦聖誕節槍殺夫婿 被捕…他生前熱中地方政治

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒、創作歌手兼作曲家麗莎瑪莉普里斯萊12日在加州家中因心臟驟停，送醫不治，享年54歲。(路透)

「貓王」獨生女生前情史不斷 前夫是天王麥可、尼可拉斯凱吉

2023-01-12 22:05
林青霞在巴黎被粉絲偶遇，狀態極佳。(取材自微博)

68歲林青霞現身巴黎逛街 一身粉嫩好喜氣

2023-01-12 22:59

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧