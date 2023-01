馮迪索要演阿凡達？ 製片打臉：他來探班

馮迪索以「玩命關頭」系列走紅大銀幕。(圖:UIP提供)

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)已成為2022年度全球票房冠軍,票房準備挑戰20億美元,詹姆斯卡麥隆(James Cameron)也曾在受訪時表示除了這集的凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)之外,之後會有更多明星登場,楊紫瓊確認將會演出,然則多年來「玩命關頭」(The Fast and the Furious)主角馮迪索(Vin Diesel)不停暗示自己也有演出,卻始終未獲證實,製片強蘭道Jon Landou最近則主動澄清,表示馮迪索並沒演,先前在2019年在「阿凡達」續集片場,貼出與卡麥隆的合照只是他來探班。

強蘭道在「帝國」雜誌訪問中表示,「馮迪索是粉絲,有一天前來參觀片場,想看看我們在拍什麼,人們就因此誤會了」,不過馮迪索近年來多次表示自己會與「阿凡達」導演 詹姆斯卡麥隆合作,日前宣傳「玩命關頭9」時接受「MTV NEWS」記者Josh Horowitz訪問,Josh詢問他是否一如傳言會演出「阿凡達」續集,沒想到馮迪索並未否認,只是曖昧大笑說「我跟他(卡麥隆)相處一段時間,但我還沒拍電影 」。

此話一出引起Josh興趣,直接問他是否有演,馮迪索則再度回應,說只能給一個「安全」的說法,「我只能說我愛詹姆斯卡麥隆,我也愛『阿凡達』,我想可以很肯定的說,我們將會一起合作」。