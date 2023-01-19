馮迪索要演阿凡達？ 製片打臉：他來探班

馮迪索以「玩命關頭」系列走紅大銀幕。（圖：UIP提供）

「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）已成為2022年度全球票房冠軍，票房準備挑戰20億美元，詹姆斯卡麥隆（James Cameron）也曾在受訪時表示除了這集的凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）之外，之後會有更多明星登場，楊紫瓊確認將會演出，然則多年來「玩命關頭」（The Fast and the Furious）主角馮迪索（Vin Diesel）不停暗示自己也有演出，卻始終未獲證實，製片強蘭道Jon Landou最近則主動澄清，表示馮迪索並沒演，先前在2019年在「阿凡達」續集片場，貼出與卡麥隆的合照只是他來探班。

強蘭道在「帝國」雜誌訪問中表示，「馮迪索是粉絲，有一天前來參觀片場，想看看我們在拍什麼，人們就因此誤會了」，不過馮迪索近年來多次表示自己會與「阿凡達」導演 詹姆斯卡麥隆合作，日前宣傳「玩命關頭9」時接受「MTV NEWS」記者Josh Horowitz訪問，Josh詢問他是否一如傳言會演出「阿凡達」續集，沒想到馮迪索並未否認，只是曖昧大笑說「我跟他(卡麥隆)相處一段時間，但我還沒拍電影 」。

此話一出引起Josh興趣，直接問他是否有演，馮迪索則再度回應，說只能給一個「安全」的說法，「我只能說我愛詹姆斯卡麥隆，我也愛『阿凡達』，我想可以很肯定的說，我們將會一起合作」。