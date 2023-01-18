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大好人湯姆漢克 被妻吐槽「在家惹人厭」

娛樂新聞組／綜合報導
湯姆漢克（左起）、妻子麗塔威爾森與小兒子楚門漢克。（美聯社）
湯姆漢克（左起）、妻子麗塔威爾森與小兒子楚門漢克。（美聯社）

奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）在新作「超難搞先生」（A Man Called Otto）扭轉大家心目中和藹可親和救世英雄的形象，變身脾氣暴躁又惹人厭的惡鄰居奧托。以他精湛的演技，本身是大好人要演爛人並不困難，沒想到他的老婆竟爆料，當湯姆漢克在家修電視時，還蠻惹人討厭的。

綜合媒體報導，電影中湯姆漢克為了雞毛蒜皮的小事四處找碴，搞得整個社區雞飛狗跳不得安寧，大家恨得牙癢癢卻又無可奈何，直到隔壁懷孕的新移民鄰居瑪莉莎搬進來後，奧托才發現他遇到了勢均力敵的對手。

對於湯姆漢克著名的好脾氣，身兼「超難搞先生」監製的妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）也點頭認同：「他的確是好萊塢脾氣最好的的演員，但是如果需要跟科技互動的時候，就完全不是這回事了。在家裡當他想要修好電視時，你不會想要待在客廳裡的，大家都心知肚明。」麗塔笑道：「這代表他其實也是能很令人討厭的！

拍攝期間，湯姆漢克每早進片場會先靜坐進入冥想狀態，接著準時開始拍戲，沒有遲到惡習。在導演馬克福斯特（Marc Forster）眼中，湯姆漢克是他合作過最棒的演員，也是好萊塢最友善的演員。

至於如何把大家口中好萊塢最友善的演員改造成人見人恨的厭世大王，馬克福斯特笑道：「我常常在片場提醒湯姆，剛剛演得有點太和藹了，需要再惹人厭一點。然後他就發明了一種低沉的厭世咕噥聲，我真的太愛這個表現手法了，完全不用說話就讓大家知道他覺得你是一個白癡！」

湯姆漢克（右）與導演馬克福斯特（左）在拍片現場。（美聯社）
湯姆漢克（右）與導演馬克福斯特（左）在拍片現場。（美聯社）

好萊塢 導演 奧斯卡

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