大好人湯姆漢克 被妻吐槽「在家惹人厭」

湯姆漢克（左起）、妻子麗塔威爾森與小兒子楚門漢克。（美聯社）

奧斯卡 影帝湯姆漢克（Tom Hanks）在新作「超難搞先生」（A Man Called Otto）扭轉大家心目中和藹可親和救世英雄的形象，變身脾氣暴躁又惹人厭的惡鄰居奧托。以他精湛的演技，本身是大好人要演爛人並不困難，沒想到他的老婆竟爆料，當湯姆漢克在家修電視時，還蠻惹人討厭的。

綜合媒體報導，電影中湯姆漢克為了雞毛蒜皮的小事四處找碴，搞得整個社區雞飛狗跳不得安寧，大家恨得牙癢癢卻又無可奈何，直到隔壁懷孕的新移民鄰居瑪莉莎搬進來後，奧托才發現他遇到了勢均力敵的對手。

對於湯姆漢克著名的好脾氣，身兼「超難搞先生」監製的妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）也點頭認同：「他的確是好萊塢 脾氣最好的的演員，但是如果需要跟科技互動的時候，就完全不是這回事了。在家裡當他想要修好電視時，你不會想要待在客廳裡的，大家都心知肚明。」麗塔笑道：「這代表他其實也是能很令人討厭的！

拍攝期間，湯姆漢克每早進片場會先靜坐進入冥想狀態，接著準時開始拍戲，沒有遲到惡習。在導演 馬克福斯特（Marc Forster）眼中，湯姆漢克是他合作過最棒的演員，也是好萊塢最友善的演員。