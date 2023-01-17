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影評人大獎 布蘭琪打敗楊紫瓊封后 轟好萊塢父權金字塔

​​娛樂新聞組／綜合報導
凱特布蘭琪15日在洛杉磯獲頒影評人大獎最佳女主角獎。（路透）
凱特布蘭琪15日在洛杉磯獲頒影評人大獎最佳女主角獎。（路透）

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前在洛杉磯獲頒影評人大獎（Critics Choice Awards）打敗楊紫瓊奪得最佳女主角獎時，批判好萊塢獎項的「父權金字塔」陋習，將獎項獻給所有影壇傑出女性。

法新社報導，澳洲女星凱特布蘭琪憑藉電影「TÁR塔爾」（Tar）當中飾演野心勃勃女性首席指揮家的精湛演技橫掃多個獎項，也成為本屆奧斯卡金像獎影后熱門人選。她告訴頒獎大廳的滿場觀眾，她期盼好萊塢獎項的整體「結構」能有所改變。

凱特布蘭琪奪下北美最大影評人組織頒發的獎項後說：「這就像是有人得站在這父權金字塔的頂端，這算什麼？為什麼我們不讚揚一群女性工作者共同演出、彼此對話，徹底停止這種電視轉播的賽馬比賽？」

她說：「我告訴妳們，每一位女性，不論妳們是在電視圈、電影界、廣告界，拍衛生棉條廣告還是怎樣──妳們都做得很棒，持續給予我啟發。」凱特布蘭琪說：「所以我要感謝妳們。這個獎與妳們共享。」

凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」（Blue Jasmine）和「神鬼玩家」（The Aviator）分別拿下奧斯卡影后與最佳女配角獎。她上周以「TÁR塔爾」拿下金球獎戲劇類電影最佳女主角獎，但並未出席頒獎典禮。

許多獎項諸如獨立精神獎、MTV電影電視大獎以及音樂界的葛萊美獎都已經把獎項去除男女，改為性別中立。然而，影評人大獎和奧斯卡等其他好萊塢獎項，依舊將演技獎分為男女頒發。

凱特 電影 奧斯卡

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