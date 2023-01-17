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「鐘樓怪人」性感女神 珍娜露露布莉姬妲95歲辭世

記者蘇詠智／綜合報導
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

影史最傳奇的義大利性感美人之一、珍娜露露布莉姬妲（Gina Lollobrigida）於16日在羅馬去世，享耆壽95歲。她雖然身材不高，卻有豐滿惹火的身材，與豔麗絕倫的外表，曾經參加義大利小姐選美，儘管只拿下第三名，進入影壇後卻成了大牌紅星，還從歐洲紅到好萊塢，她和安東尼昆（Anthony Quinn）主演的「鐘樓怪人」（Notre-Dame de Paris）在台灣備受歡迎，數十年來數度重映，她扮演因美麗而招禍的吉普賽女郎，也成為影迷對她最熟悉的印象。

珍娜露露布莉姬妲據傳曾經受到傳奇富豪霍華休斯（Howard Hughes）的青睞，邀請她到美國，一心想將她捧紅，卻沒有順利成功，她雖然敗興回到義大利，數年後與巨星亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）合作，終於在美國打響名號，亨佛萊鮑嘉更盛讚她是自己看過最女人的女性，讓瑪麗蓮夢露相較之下，宛如秀蘭鄧波兒之類的童星。

「鐘樓怪人」中美麗卻薄命的吉普賽女郎，是珍娜露露布莉姬妲最著名演出之一。（取材自...
「鐘樓怪人」中美麗卻薄命的吉普賽女郎，是珍娜露露布莉姬妲最著名演出之一。（取材自IMDb）

她的外表常獲讚為「世界上最美的女人」，古裝電影裡的禍水紅顏更是她最拿手的角色。珍娜之後轉為攝影師與雕塑家，時不時還是會拍戲、沒徹底退出幕前。

年輕時的珍娜露露布莉姬妲豔麗絕倫。（美聯社）
年輕時的珍娜露露布莉姬妲豔麗絕倫。（美聯社）

她曾經與來自斯洛維尼亞的醫生結婚並有一子，22年後離婚，之後她就再也沒有走入婚姻，一度曾在79歲時表示要嫁給小她34歲的男性，後來自己主動喊停。她在80歲時感嘆一生中都在找一個真正愛她的男人，偏偏未能如願，沒有人真心愛她。她也曾擔任聯合國兒童基金會的善心大使，對於慈善事業也有很大的貢獻，不只在祖國義大利，在美國的好萊塢，後輩藝人都敬重她是位傳奇女子。

義大利 好萊塢 雕塑

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