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「媽的多重宇宙」獲影評人獎最佳影片 關繼威奪男配

記者蘇詠智／綜合報導
「媽的多重宇宙」獲最佳影片，楊紫瓊(中)等要角一起上場分享榮耀。(路透)
「媽的多重宇宙」獲最佳影片，楊紫瓊(中)等要角一起上場分享榮耀。(路透)

由美加地區400多位廣播、電視、網路影評人所選出的影評人大獎舉行頒獎典禮，「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲最佳影片、導演等五大獎，是最大贏家。頻頻得獎的關繼威又再獲選最佳男配角。

「媽的多重宇宙」雙導演關家永與丹尼爾舒奈（Daniel Scheinert）除一起抱回最佳導演外，也拿下原著劇本獎，該片勇奪最佳影片時，包括楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、岑勇康等演員一起上台分享榮耀，唯獨入圍最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）早先因為快篩陽性，已經表明不得不缺席典禮。

布蘭登費雪榮登影帝。(美聯社)
布蘭登費雪榮登影帝。(美聯社)

至於男主角大獎則由成功復出的「我的鯨魚老爸」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）擊退勁敵「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin Farrell）勝出，領獎時情緒明顯激動，致詞中鼓勵同樣迷失、低潮的人走出自我封閉、好事就會發生，贏得觀眾起立鼓掌。

最佳女配角則是「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）安琪拉貝瑟（Angela Basset），最佳外語片頒給未能角逐奧斯卡但廣受美國觀眾喜愛的印度電影「雙雄起義」（RRR：Rise Roar Revolt）。

電視類部分，「絕命律師」（Better Call Saul）、「小學風雲」（Abbott Elementary）、「新創大騙局」（The Dropout）分別獲得最佳戲劇、喜劇與迷你影集，「絕命律師」鮑伯歐登寇克（Bob Odenkirk）、「高校十八禁」辛蒂亞（Zendaya）、「Weird: The Al Yankovic Story 」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「新創大騙局」亞曼達塞佛瑞（﻿Amanda Seyfried﻿）等分別獲得不同種類節目的視帝與視后大獎。今年頒獎典禮，原定出席的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）、柯林法洛等都因快篩陽性而缺席，外界擔憂大型頒獎恐成疫情新破口。

布蘭登費雪「我的鯨魚老爸」中詮釋患有強迫性飲食失調症、體重250公斤的英文老師，憑藉精湛演技獲頒影帝。他在1990年代末期曾是好萊塢主流演員，以「神鬼傳奇」（The Mummy）等電影斬獲人氣，但隨後沉寂很長一段時間。

影評人大獎是奧斯卡金像獎於3月12日登場前的一系列重要獎項之一。

導演 媽的多重宇宙 奧斯卡

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