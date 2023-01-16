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「半夜鬼上床」染愛滋又確診新冠 向粉絲募資續命

記者蘇詠智／綜合報導
馬克派頓曾在「半夜鬼上床」的第2集「夜半鬼抱我」飾演男主角。（取材自IMDb）
馬克派頓曾在「半夜鬼上床」的第2集「夜半鬼抱我」飾演男主角。（取材自IMDb）

「群眾募資」在近年來大為風行，有不少影視工作者以此方式籌措資金，但著名的恐怖電影系列「半夜鬼上床」（A Nightmare on Elm Street）第2集「夜半鬼抱我」（Freddy's Revenge）男主角馬克派頓（Mark Patton），近來也開了群募的頁面，卻令人感傷不已。

馬克派頓23年前就發現感染愛滋，現在又有新冠副作用，雖然已經住進墨西哥的醫院，院內人員幾乎不太通英語，且新冠感染的情況嚴重。為了求生存，馬克需要盡早轉回美國的醫院，才會同意由經紀人為他開了群募的頁面，希望募集到1.8萬美元，短短幾天已經超過目標，為他募得2萬9259美元。

馬克派頓在「夜半鬼抱我」取代上一集的強尼戴普（Johnny Depp）等，扮演被猛鬼佛萊迪在夢中追殺的少男。美國票房雖然比首集略高一些，他的星運卻遠不如強尼，又因為身為男同志，在當時的好萊塢發展受限，更一度退出演藝圈轉做室內設計，直到6年多前才又復出幕前。

63歲的馬克派頓得了重病，請網友群募籌錢救命。（取材自Instagram）
63歲的馬克派頓得了重病，請網友群募籌錢救命。（取材自Instagram）

馬克派頓當年被診斷出感染愛滋，曾被告知生命只剩下一年，但他沒有放棄與病魔搏鬥，配合新研究出的治療方式，不僅比預期的多活了很多年，還一度身體狀況不錯；直到近來病勢又沉重，加上新冠的侵襲，造成健康上很大打擊。馬克派頓的影迷們知道他正需要錢救命，也都慷慨解囊，希望他能再一次戰勝病魔。

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