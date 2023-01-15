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「媽的多重宇宙」關繼威又得獎 楊紫瓊不敵凱特布蘭琪

記者蘇詠智／即時報導
關繼威再獲最佳男配角獎。（美聯社）
關繼威再獲最佳男配角獎。（美聯社）

由美加地區數百位廣播、電視、網路影評人所選出的「評論選擇獎」舉行頒獎典禮，「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）得到最佳影片、導演等五大獎，堪稱最大贏家，而一路獲獎頻頻的關繼威又再度抱走最佳男配角獎，已穩坐奧斯卡聲勢最高強棒寶座，倒是楊紫瓊在影評人這邊又輸給「塔爾」（TÁR）凱特布蘭琪（Cate Blanch），和影后錯身而過，奧斯卡上想要勝出增添了些難度。

「媽的多重宇宙」和兩位導演一起分享勇奪最佳影片的榮耀。（路透）
「媽的多重宇宙」和兩位導演一起分享勇奪最佳影片的榮耀。（路透）

岑勇康（左起）、許瑋倫、楊紫瓊、關繼威一起握住「媽的多重宇宙」最佳影片獎座。（美...
岑勇康（左起）、許瑋倫、楊紫瓊、關繼威一起握住「媽的多重宇宙」最佳影片獎座。（美聯社）

「媽的多重宇宙」雙導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈（Daniel Scheinert）堪稱頒獎典禮上的焦點，一起抱回最佳導演和原著劇本兩大獎，最後贏得最佳影片時，包括楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、岑勇康等演員一起上台分享榮耀，入圍最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）早先因為快篩陽性，已經宣布過不得不缺席典禮。

布蘭登費雪榮登影帝寶座。（美聯社）
布蘭登費雪榮登影帝寶座。（美聯社）

至於男主角大獎則由成功復出的「我的鯨魚老爸」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）擊退勁敵「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin Farrell）勝出，領獎時情緒明顯激動，最佳女配角則是「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther：Wakanda Forever）安琪拉貝瑟（Angela Bassett），她繼金球獎後再度獲獎，奪得奧斯卡的氣勢也領先其他對手。最佳外語片頒給未能角逐奧斯卡但廣受美國觀眾喜愛的印度電影「雙雄起義」（RRR）。

凱特布蘭琪得到影后獎。（美聯社）
凱特布蘭琪得到影后獎。（美聯社）

電視類部分，「絕命律師」（Better Call Saul）、「小學風雲」（Abbot Elementary）、「新創大騙局」（The Dropout）分別獲得最佳戲劇類、喜劇類與迷你影集，「絕命律師」鮑伯歐登寇克（Bob Odenkirk）、「高校十八禁」（EUPHORIA）辛蒂亞（Zendaya）、「Weird：The Al Yankovic Story 」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「新創大騙局」亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）等分別獲得不同種類節目的視帝與視后大獎。

奧斯卡 導演 媽的多重宇宙

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