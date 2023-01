「媽的多重宇宙」關繼威又得獎 楊紫瓊不敵凱特布蘭琪

關繼威再獲最佳男配角獎。(美聯社)

由美加地區數百位廣播、電視、網路影評人所選出的「評論選擇獎」舉行頒獎典禮,「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)得到最佳影片、導演 等五大獎,堪稱最大贏家,而一路獲獎頻頻的關繼威又再度抱走最佳男配角獎,已穩坐奧斯卡 聲勢最高強棒寶座,倒是楊紫瓊在影評人這邊又輸給「塔爾」(TÁR)凱特布蘭琪(Cate Blanch),和影后錯身而過,奧斯卡上想要勝出增添了些難度。

「媽的多重宇宙」和兩位導演一起分享勇奪最佳影片的榮耀。(路透)

岑勇康(左起)、許瑋倫、楊紫瓊、關繼威一起握住「媽的多重宇宙」最佳影片獎座。(美聯社)

「媽的多重宇宙」雙導演關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈(Daniel Scheinert)堪稱頒獎典禮上的焦點,一起抱回最佳導演和原著劇本兩大獎,最後贏得最佳影片時,包括楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、岑勇康等演員一起上台分享榮耀,入圍最佳女配角的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)早先因為快篩陽性,已經宣布過不得不缺席典禮。

布蘭登費雪榮登影帝寶座。(美聯社)

至於男主角大獎則由成功復出的「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)擊退勁敵「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)勝出,領獎時情緒明顯激動,最佳女配角則是「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther:Wakanda Forever)安琪拉貝瑟(Angela Bassett),她繼金球獎後再度獲獎,奪得奧斯卡的氣勢也領先其他對手。最佳外語片頒給未能角逐奧斯卡但廣受美國觀眾喜愛的印度電影「雙雄起義」(RRR)。

凱特布蘭琪得到影后獎。(美聯社)

電視類部分,「絕命律師」(Better Call Saul)、「小學風雲」(Abbot Elementary)、「新創大騙局」(The Dropout)分別獲得最佳戲劇類、喜劇類與迷你影集,「絕命律師」鮑伯歐登寇克(Bob Odenkirk)、「高校十八禁」(EUPHORIA)辛蒂亞(Zendaya)、「Weird:The Al Yankovic Story 」丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、「新創大騙局」亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)等分別獲得不同種類節目的視帝與視后大獎。