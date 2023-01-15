我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加女子暴風雨中被困大樹 直升機救援視頻全記錄

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

女星放話尺度不設限 果然做到 自編自演激情戲三點全露

記者蘇詠智／即時報導
「色界」有許多親密激情的片段。（圖：天馬行空提供）
「色界」有許多親密激情的片段。（圖：天馬行空提供）

近年來幾部波蘭的情色電影如「拜金女王的性愛派對」（Girls to Buy）、「禁錮之慾」（365DNI）3部曲等推出後都受到注意，也迴響熱烈，讓波蘭成為片商眼中的最新情色片重要產地，近期再有裸露尺度有過之而無不及的「色界」（Borders of Love）。該片女主角漢娜瓦格奈洛娃（Hana Vagnerova）身兼編劇，不但寫了一堆大膽的場面，更親自上場表演，坦言：「作為一名女演員，我在尺度上不設限。這部片在情感、裸露、床戲上的處理都很激烈。但是當我將這些元素寫入劇本，且交由托馬斯擔任導演之後，我就完全沒有任何顧忌，也從未覺得被剝削或冒犯。」

漢娜瓦格奈洛娃在「色界」扮演的女主角，原本有位交往多年的男友，在一次派對上聽到好友夫婦參加了「雜交派對」，體會到前所未有的刺激，終於被打動，嘗試交換伴侶，接著更演變成每天每夜與不認識的對象展開一場又一場性愛遊戲，直到男方開始懷疑這樣是否值得，女方卻已深陷其中，難以自拔。漢娜不諱言把不少自己以及周遭朋友的經歷加入劇本之中，感覺更真實，她也毫不忸怩的三點全露，讓觀眾看得臉紅心跳。

片中與漢娜會有多場激情接觸畫面的男主角，透過海選找來在多部舞台劇中有精采表現的演員馬賈許雷兹尼切克（Matyas Reznicek）擔任。馬賈許坦言與前輩漢娜對戲的心情既興奮又緊張，更透露過去主要以舞台劇演出為主，最大尺度只到接吻，從沒演出過尺度如此寬廣的激情戲，原本心情相當忐忑，所幸在準備過程中，與導演及漢娜的溝通相當順暢，很快講好彼此對於親熱戲的界線，因此正式開拍時一切都相當自然、愉快，形容在拍攝時與漢娜簡直如魚得水。

「色界」男女主角的演出尺度很開放，毫無遮掩。（圖：天馬行空提供）
「色界」男女主角的演出尺度很開放，毫無遮掩。（圖：天馬行空提供）
「色界」女主角漢娜瓦格奈洛娃（左）身兼編劇，以大膽手法呈現男女間的情慾糾纏。（圖...
「色界」女主角漢娜瓦格奈洛娃（左）身兼編劇，以大膽手法呈現男女間的情慾糾纏。（圖：天馬行空提供）

舞台劇 導演 電影

上一則

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

延伸閱讀

婉拒續約重量級啤酒廣告 新垣結衣被傳「備孕」生兔寶

婉拒續約重量級啤酒廣告 新垣結衣被傳「備孕」生兔寶
「媽的多重宇宙」女星金球獎後確診 群星小心了

「媽的多重宇宙」女星金球獎後確診 群星小心了
電商巨頭「蝦皮」關閉波蘭業務 全面撤出歐洲市場

電商巨頭「蝦皮」關閉波蘭業務 全面撤出歐洲市場
25分硬幣上的華裔女星 黃柳霜精彩人生14日講座

25分硬幣上的華裔女星 黃柳霜精彩人生14日講座

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
葉童白髮現身「萬千星輝頒獎典禮」，引起網友討論。圖／摘自TVB

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

2023-01-08 14:46
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36
網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）

男子大鬧航班 淡定白帽女盯壓制全程…竟是女星張雨綺

2023-01-06 02:30

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首