女星放話尺度不設限 果然做到 自編自演激情戲三點全露

「色界」有許多親密激情的片段。（圖：天馬行空提供）

近年來幾部波蘭的情色電影 如「拜金女王的性愛派對」（Girls to Buy）、「禁錮之慾」（365DNI）3部曲等推出後都受到注意，也迴響熱烈，讓波蘭成為片商眼中的最新情色片重要產地，近期再有裸露尺度有過之而無不及的「色界」（Borders of Love）。該片女主角漢娜瓦格奈洛娃（Hana Vagnerova）身兼編劇，不但寫了一堆大膽的場面，更親自上場表演，坦言：「作為一名女演員，我在尺度上不設限。這部片在情感、裸露、床戲上的處理都很激烈。但是當我將這些元素寫入劇本，且交由托馬斯擔任導演 之後，我就完全沒有任何顧忌，也從未覺得被剝削或冒犯。」

漢娜瓦格奈洛娃在「色界」扮演的女主角，原本有位交往多年的男友，在一次派對上聽到好友夫婦參加了「雜交派對」，體會到前所未有的刺激，終於被打動，嘗試交換伴侶，接著更演變成每天每夜與不認識的對象展開一場又一場性愛遊戲，直到男方開始懷疑這樣是否值得，女方卻已深陷其中，難以自拔。漢娜不諱言把不少自己以及周遭朋友的經歷加入劇本之中，感覺更真實，她也毫不忸怩的三點全露，讓觀眾看得臉紅心跳。