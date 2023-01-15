「媽的多重宇宙」女星金球獎後確診 群星小心了

潔美李寇蒂斯出席金球頒獎後沒幾天就確診。（路透資料照片）

去年起新冠疫情 和緩，大型典禮紛紛恢復實體化，群星也出席響應。然而近期疫情有回升跡象，今年憑「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）入圍數個女配角獎的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），就發布「快篩兩條線」的照片，表示自己又確診。不過她前幾天才出席金球獎 頒獎，讓網友擔憂頒獎典禮是否將成為疫情的大破口？

潔美李寇蒂斯日前公開確診消息，表示不得不缺席美加地區廣電影評人協會主辦的「評論選擇獎」頒獎典禮。

而回顧幾天前，潔美李寇蒂斯在金球獎典禮上，聽聞楊紫瓊因「媽的多重宇宙」登上最佳音樂或喜劇類女主角寶座，興奮地高舉雙手歡呼，成為傳遍全球網路畫面的經典片段。不過隨著她確診，同桌的「媽」片其他重要人員，也再度籠罩在確診陰影下。

「評論選擇獎」雖然正式公開宣布獲獎名單到現在不到30年，已迅速變成奧斯卡的重要前哨戰之一，有心奪取小金人的影人，都視其為頗重要的造勢場合，盡可能參加。潔美李為了不影響大家，選擇自我隔離，粉絲都祝福她能早日「恢復一線」。