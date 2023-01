「媽的多重宇宙」女星金球獎後確診 群星小心了

潔美李寇蒂斯出席金球頒獎後沒幾天就確診。(路透資料照片)

去年起新冠疫情 和緩,大型典禮紛紛恢復實體化,群星也出席響應。然而近期疫情有回升跡象,今年憑「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)入圍數個女配角獎的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),就發布「快篩兩條線」的照片,表示自己又確診。不過她前幾天才出席金球獎 頒獎,讓網友擔憂頒獎典禮是否將成為疫情的大破口?

潔美李寇蒂斯日前公開確診消息,表示不得不缺席美加地區廣電影評人協會主辦的「評論選擇獎」頒獎典禮。

而回顧幾天前,潔美李寇蒂斯在金球獎典禮上,聽聞楊紫瓊因「媽的多重宇宙」登上最佳音樂或喜劇類女主角寶座,興奮地高舉雙手歡呼,成為傳遍全球網路畫面的經典片段。不過隨著她確診,同桌的「媽」片其他重要人員,也再度籠罩在確診陰影下。

「評論選擇獎」雖然正式公開宣布獲獎名單到現在不到30年,已迅速變成奧斯卡的重要前哨戰之一,有心奪取小金人的影人,都視其為頗重要的造勢場合,盡可能參加。潔美李為了不影響大家,選擇自我隔離,粉絲都祝福她能早日「恢復一線」。