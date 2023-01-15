裘莉約會小21歲暴紅鮮肉男星 被指想炒新聞

安琪莉娜裘莉近來和演藝圈搶手年輕男星晚餐約會，引發諸多揣測。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 （ Angelina Jolie）自從離婚布萊德彼特 （Brad Pitt）後，感情方面鮮有發展，雖然一度與加拿大樂壇紅星威肯（The Weeknd）共進晚餐被拍到，但很快就不了了之。早前，裘莉難得被拍到與近期竄起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾（Paul Mescal）在倫敦約會，大女兒喜蘿也在場，引起熱議。

裘莉比保羅大了21歲，外界驚嘆她的對象從比她大超過10歲布萊德彼特，到可以當兒子的保羅，跨度也太大。但有媒體直指她「嗅覺敏銳」，挑中保羅是看上他的話題性，想炒一番新聞。

保羅梅斯卡爾近兩年走紅速度非常快，已經被大導演相中接演史詩巨片主角。（取材自IMDb）

保羅主演熱門小說「正常人」（Normal People）改編的同名影集，與女主角有正面全裸的大膽演出引起話題，不久還傳出是名導雷利史考特（Ridley Scott）鎖定的「神鬼戰士2」（Gladiator）男主角人選，即將在全球影壇暴紅。

專門報導明星與名流八卦 的「國家詢問報」就稱裘莉有如母獅看上獵物，保羅恐怕很難逃出她手掌心。但「Us」周刊則澄清，裘莉對保羅沒有別的意思，只是因為喜蘿對於藝術很有興趣，也喜歡跟保羅交流，裘莉才會透過旁人連繫上保羅。