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夏奇拉新歌辣嗆前伴侶、婆婆 瀏覽數破YT紀錄

編譯周辰陽／綜合報導
夏奇拉新歌狂嗆前伴侶皮拉，獲得極高觀看次數。（取材自Instagram）
夏奇拉新歌狂嗆前伴侶皮拉，獲得極高觀看次數。（取材自Instagram）

哥倫比亞流行音樂巨星夏奇拉（Shakira）最近在YouTube發布了一首新歌，狂嗆已從西甲巴塞隆納退休的前伴侶皮拉（Gerard Pique）。衛報報導，這首歌在24小時內就錄得超過6300萬觀看次數，成了YouTube史上觀看人數最多的拉丁新歌。

夏奇拉2011年開始跟皮拉交往，生下2個孩子，但在2022年6月宣布分手。皮拉後來跟23歲的圈外女性奇雅（Clara Chía）展開新戀曲。45歲的夏奇拉在她與阿根廷DJ兼唱片製作人Bizarrap合作的歌曲「Out of Your League」嗆道 「我抵得上2個22歲的」、「像我這樣的母狼不適合菜鳥」跟「你配不上我，這就是為什麼你會物以類聚」。

據報導，這首歌還譏諷35歲的皮拉另結新歡是「把法拉利換成了雷諾Twingo、把勞力士換成卡西歐」，建議熱愛健身的他也該花點時間練練腦袋。除了提到皮拉跟奇雅的雙關語外，夏奇拉還在歌詞提到了婆婆、記者跟自己還沒解決的稅務糾紛，「你給我留了你媽當鄰居、媒體堵我門跟稅吏的債務」。

此前新聞報導，夏奇拉跟皮拉交往後，兩人習慣一起住在巴塞隆納。西國檢方認為，雖然夏奇拉正式居所是巴哈馬，卻於2012至2014年間在巴塞隆納住上超過一半時間，因此應該繳稅，認定她未能就這段期間賺得的收入繳納1450萬歐元（折合台幣約4.7億元）所得稅和財富稅。

夏奇拉要是被判逃稅成立，可能面臨8年刑期與2400萬歐元（折合台幣近8億元）的天價罰金。夏奇拉堅稱自己不住在西班牙，沒有超過被視為稅務居民（Tax resident）的法定門檻，也否認有任何不當行為，並指控財務當局對她發動「下流新聞宣傳活動」。夏奇拉的代表此前稱她已付了所有欠稅跟額外的利息，有信心「將在司法程序結束時證明自己的清白」。

YouTube 健身 退休

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