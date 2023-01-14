同是「歌舞青春」男主角 奧斯汀已成影帝 柴克淪爛片王

柴克艾福隆最近推出的兩部電影，反應都不理想。（歐新社資料照片）

命運安排很奇妙，「歌舞青春」(High School Musical)正傳男主角柴克艾福隆（Zac Efron）、番外篇「夏培的星光大道」（Sharpay's Fabulous Adventure）男主角奧斯汀巴特勒(Austin Butler)，先後與女主角凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）交往，雖然都以分手告終，但奧斯汀前幾天才以「貓王艾維斯」（Elvis）登上金球獎 影帝寶座、入圍奧斯卡 呼聲正高，柴克去年推出兩部電影都無啥好評，事業運勢正陷低潮。

奧斯汀巴特勒是新科金球獎影帝，入圍奧斯卡呼聲極高。（路透資料照片）

柴克艾福隆曾因「歌舞青春」成為萬千少女心目中的白馬王子，他早已35歲、試圖轉型，無奈演12歲女生爸爸的「燃火的女孩」(Firestarter)評價、票房都慘敗，而和奧斯卡最佳影片「幸福綠皮書」(Green Book)導演 彼得法拉利(Peter Farrelly)合作的「在前線乾杯」(The Greatest Beer Run Ever)影評也不理想，他不但沒有機會以演技受到肯定，還在爛片榜上頻頻被點名，網友甚至建議他要趕快換經紀人。

凡妮莎哈金斯（左）曾與柴克艾福隆交往5年。（路透）

凡妮莎哈金斯（左）和奧斯汀巴特勒交往9年才分手。（路透）

反觀本來名氣和柴克相差一大截的奧斯汀，多年苦熬之下近來運勢大開，連續被吉姆賈木許（Jim Jarmusch）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、巴茲魯曼(Baz Luhrmann)等大導演青睞，巴茲執導的「貓王艾維斯」全球賣破2億8000萬美元，也讓他成為金球獎影帝和提名奧斯卡影帝的熱門人選，「沙丘2」(Dune: Part Two)等大片邀約已陸續上門，未來的幾年他將是好萊塢最搶手的年輕小生之一。

耐人尋味的是，最早是凡妮莎鼓勵奧斯汀一定要爭取演貓王，然而兩人現在各有新歡，他和辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒凱亞吉柏（Kaia Gerber）正交往，受訪時只好含蓄稱「有朋友」建議他爭取演出，網友不免消遣，原來凡妮莎已經從舊愛變成「沒有名字的朋友」。凡妮莎雖然和柴克也不太聯絡，還是記得彼此交往時，是柴克讓自己學會如何在正當紅的時候保持平易近人、不自我膨脹，對他仍然有好話。