柯林法洛沒動物緣 拍「女妖」遭驢踢、狗咬

柯林法洛與驢有相當精采的對手戲。（圖：迪士尼提供）

本屆奧斯卡大熱門電影 「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），在甫落幕的金球獎 頒獎典禮拿下音樂及喜劇類最佳影片三項大獎，柯林法洛（Colin Farrell）也頻此片再次在金球獎稱帝。

「伊尼舍林的女妖」講述布蘭登葛里森(右)、柯林法洛(左)的友情決裂。（圖：迪士尼提供）

「伊尼舍林的女妖」吸睛的不只是人類，電影中出現了狗、馬、驢子、山羊多種動物，個個都有獨特魅力。而且柯林法洛成了「動物受災戶」，因為他被狗咬又遭驢踢。

對於演對手戲的迷你驢珍妮，柯林法洛是這麼形容的：「啊！珍妮很狡猾，這是她的第一部電影，但她表現得好像這是她的第一百部電影，我後來才發現她不喜歡別人碰鼻子，因她踢了我的膝蓋，因為我靠她太近了！」至於電影中翻臉好友康姆的愛犬，柯林法洛說：「我被他的狗咬了，我身上還留有疤痕，拍這部電影，驢踢我，狗咬我……。」

「伊尼舍林的女妖」劇情敘述派瑞(柯林法洛)是伊尼舍林島上的快樂農夫，思想單純與人為善，但好友康姆（布蘭登葛里森）卻突然片面與他斷交，導致不明所以的派瑞採取一些行動挽回友誼，也讓雙方衝突一觸即發。詮釋一個被朋友莫名拋棄的樂天派，柯林法洛說，導演 要他帶著悲傷又憤怒的心情上工又回家，「所以我每天心都很痛」！

既然好友不願跟他說話，派瑞只能花許多時間跟自己的迷你驢珍妮訴苦。但動物畢竟難受控，有個場景是柯林法洛進屋，珍妮也該出現在房子裡，但珍妮卻搖搖屁股走開，柯林說：「她想要做什麼就做什麼，很多都是她決定的。」