78歲傑夫貝克驟逝 好友強尼戴傷心崩潰

強尼戴普去年深陷官司挫折，是好友傑夫貝克伸出援手，兩人共同巡迴演唱。(歐新社資料照片)

英國 傳奇搖滾吉他手傑夫貝克（Jeff Beck）日前辭世，享壽78歲。傑夫貝克1960年代加入天團「雛鳥」「The Yardbirds」走紅，「滾石」評為史上百大吉他手第5名，強尼戴普（Johnny Depp）去年夏天陷入與前妻的毀謗官司，纏鬥了好幾個月，當時是傑夫貝克邀他一起喝酒、彈吉他唱歌排遣不愉快，如今傑夫驟逝，「時人」報導，共同友人表示強尼非常難過，可說是完全崩潰了，「他還在試著處理極度傷心的心情」。

強尼戴普去年深陷官司挫折，是好友傑夫貝克伸出援手，兩人共同巡迴演唱。(美聯社)

消息人士指出，強尼與傑夫有著非常深厚的友誼，「他們原本就很親密，去年夏天一起巡迴演出時，友誼變得更緊密了」，但也表示傑夫感染細菌性腦膜炎突發得很快，在過去幾周內迅速惡化，讓強尼也措手不及。

傑夫貝克去年發行新專輯「18」，還邀請強尼戴普一同創作、合唱，並在歐洲展開巡演，協助當時還沒有工作的強尼，再度一圓搖滾歌手的夢想，也拉拔在人生低谷的強尼，如今驟逝，讓強尼戴普深感痛心。

關於傑夫貝克的離世原因，他的家人在他的官網發出聲明說：「我們代表他的家人，懷著深深的悲痛宣布傑夫貝克辭世消息。在突然感染細菌性腦膜炎後，他於昨天平靜去世。」貝克的死很快在音樂界引起反響，包括貝克曾經合作過的搖滾天王奧茲奧斯朋（Ozzy Osborne），以及「接吻」（Kiss）樂團主唱吉恩西蒙斯（GeneSimmons）紛紛悼念。吉恩西蒙斯說，貝克的辭世「讓人心碎」，「沒人彈吉他可以彈得像傑夫那樣」。