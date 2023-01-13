楊紫瓊金球獎封后喊「閉嘴打趴」 鋼琴家曝暖舉

楊紫瓊發表感言時，因為被音樂打斷，回頭開玩笑嗆催促發言的音樂「閉嘴，我可以打趴你」，引爆話題。（路透）

楊紫瓊 以「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）順利封后，成為金球獎 喜劇及音樂類最佳女主角，在講感言時，因為被音樂打斷，回頭開玩笑嗆催促發言的音樂「閉嘴，我可以打趴你！」外媒將矛頭指向現場彈奏的鋼琴家克蘿伊芙洛兒（Chloe Flower），克蘿伊稍後也發文解釋「我並沒有在別人說話時彈鋼琴，只有鏡頭拍到我的時候才會彈」，更透露楊紫瓊下台後的暖舉。

克蘿伊擔綱金球獎的鋼琴演奏者暴紅，但主要是因為觀眾猜測她在得獎者上台致詞時，在舞台下演奏，楊紫瓊、「貓王」（Elvis）奧斯汀巴特勒（Austin Butler）講感言時更被打斷，社群因而有不少聲浪對克蘿伊批評，認為她不尊重得獎者，不過克蘿伊稍後接受綜藝報專訪時，表示她少數彈奏音樂的時刻，都是在鏡頭前，「我的工作是透過彈奏，讓大家從廣告中回來時做好準備，所以我不知道大家是怎麼誤會的」。

鋼琴家克蘿伊芙洛兒日前在金球獎頒獎典禮演奏。（取材自推特）

不過克蘿伊大讚楊紫瓊事非常溫暖的人，獲獎後還特地走向樂隊，走向她的鋼琴：「我們擁抱對方，也牽了對方的手，我跟她說『我永遠不會不尊重你，也不會在你說話時彈奏』」，並強調楊紫瓊當下的態度非常可愛、善良。

同樣情形也發生在奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」獲得戲劇類影帝時，奧斯汀被催促時也直接開玩笑喊「妳要不要直接彈艾維斯的名曲『Suspicious Minds』？」不過下台時也有向她致意。

克蘿伊另表示，金球獎舉辦地點比佛利希爾頓宴會廳可能在電視上看起來很大，「我認為觀眾沒有意識到它到底有多小，我想每個人當下都在看我的方向，因為我坐在鋼琴前，成為了『聲音』的代言人。」

此外，楊紫瓊今日也秀出各界親朋好友、法國富商男友尚陶德（Jean Todt）所送的祝賀花朵，她更逐一感謝「媽的多重宇宙」劇組、馬來西亞的家人以及她所發跡的香港：「謝謝你們所有的訊息，我仍在逐一回覆...」並說她有積極看所有的人在IG、推特、臉書以及微博對她送上的祝賀，「有一些人，我真的希望我有機會能與對合作，謝謝你們所有人，我愛你們」。