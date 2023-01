楊紫瓊金球獎封后喊「閉嘴打趴」 鋼琴家曝暖舉

楊紫瓊發表感言時,因為被音樂打斷,回頭開玩笑嗆催促發言的音樂「閉嘴,我可以打趴你」,引爆話題。(路透)

楊紫瓊 以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)順利封后,成為金球獎 喜劇及音樂類最佳女主角,在講感言時,因為被音樂打斷,回頭開玩笑嗆催促發言的音樂「閉嘴,我可以打趴你!」外媒將矛頭指向現場彈奏的鋼琴家克蘿伊芙洛兒(Chloe Flower),克蘿伊稍後也發文解釋「我並沒有在別人說話時彈鋼琴,只有鏡頭拍到我的時候才會彈」,更透露楊紫瓊下台後的暖舉。

克蘿伊擔綱金球獎的鋼琴演奏者暴紅,但主要是因為觀眾猜測她在得獎者上台致詞時,在舞台下演奏,楊紫瓊、「貓王」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)講感言時更被打斷,社群因而有不少聲浪對克蘿伊批評,認為她不尊重得獎者,不過克蘿伊稍後接受綜藝報專訪時,表示她少數彈奏音樂的時刻,都是在鏡頭前,「我的工作是透過彈奏,讓大家從廣告中回來時做好準備,所以我不知道大家是怎麼誤會的」。

鋼琴家克蘿伊芙洛兒日前在金球獎頒獎典禮演奏。(取材自推特)

不過克蘿伊大讚楊紫瓊事非常溫暖的人,獲獎後還特地走向樂隊,走向她的鋼琴:「我們擁抱對方,也牽了對方的手,我跟她說『我永遠不會不尊重你,也不會在你說話時彈奏』」,並強調楊紫瓊當下的態度非常可愛、善良。

同樣情形也發生在奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」獲得戲劇類影帝時,奧斯汀被催促時也直接開玩笑喊「妳要不要直接彈艾維斯的名曲『Suspicious Minds』?」不過下台時也有向她致意。

克蘿伊另表示,金球獎舉辦地點比佛利希爾頓宴會廳可能在電視上看起來很大,「我認為觀眾沒有意識到它到底有多小,我想每個人當下都在看我的方向,因為我坐在鋼琴前,成為了『聲音』的代言人。」

此外,楊紫瓊今日也秀出各界親朋好友、法國富商男友尚陶德(Jean Todt)所送的祝賀花朵,她更逐一感謝「媽的多重宇宙」劇組、馬來西亞的家人以及她所發跡的香港:「謝謝你們所有的訊息,我仍在逐一回覆...」並說她有積極看所有的人在IG、推特、臉書以及微博對她送上的祝賀,「有一些人,我真的希望我有機會能與對合作,謝謝你們所有人,我愛你們」。