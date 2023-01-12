蔡依林3點全露 凱蒂佩芮：愛死

凱蒂佩芮留言對蔡依林的「裸鑽尤物」造型按讚。(取材自Instagram)

歌手蔡依林 「UGLY BEAUTY」演唱會結束2周共6場演出，她斥資1800萬台幣(約58.6萬美元)打造11套全新造型，討論度最高的是其中一套「裸鑽尤物」，讓她正面「大露三點」，不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思，製作該禮服的美國「discodaddy studio」在Instagram PO出製作的過程，連西洋天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都留言讚：「這可能是我有史以來最愛的禮服（Maybe my fav of all time）。」

這套超貼身的性感禮服當初是先在台灣做了3D身體掃描，再來美國讓設計師完成。而造型師來頭不小，正是曾操刀凱蒂佩芮舞台造型服的Heather Picchiottino。從「discodaddy studio」的製作過程影片看出，禮服是由人工一顆一顆貼上水鑽，做工相當耗時耗力。