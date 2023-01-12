缺席金球獎 湯姆克魯斯、威爾史密斯同樣遭狠酸
第80屆金球獎得獎名單公布，兩位大明星威爾史密斯(Will Smith.)、湯姆克魯斯(Tom Cruise)雖然沒來，卻同步遭殃被狠酸。
電影類終身成就獎頒給了資深黑人喜劇男星艾迪墨菲(Eddie Murphy)，艾迪墨菲上台時不改搞笑風格，直接調侃了去年奧斯卡發生的威爾史密斯掌摑事件，「別他X的提到威爾史密斯老婆的名字」。
艾迪提到若是要成功，會有三個建議，更說自己整個職業生涯都跟隨著這個藍圖，「很簡單，只要做好這三件事，按時納稅、少管閒事」，最後搞笑怒吼：「別他X的從你嘴裡說出威爾史密斯老婆的名字！」
傑洛卡麥克(Jerrod Carmichael)自嘲是因為是黑人才能擔綱主持人，先前湯姆克魯斯抵制金球獎主辦單位醜聞事件，包括協會成員的種族不夠多元、深陷性騷擾風波，阿湯哥甚至憤怒退回三座已經得過的金鐘獎。
傑洛卡麥克則在台上揶揄阿湯哥，提到湯姆克魯斯退了三座金球獎，換他能來這裡主持，「也許我們能夠向他們索討三樣物品，讓Shelly Miscavige安全歸來」。Shelly是湯姆克魯斯信仰宗教的山達基教徒之一，也是教主David Miscavige的妻子，而她已經消失多年。
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