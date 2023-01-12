愛爾蘭踢踏舞王佛萊利罹「侵襲性癌症」 已動手術治療

愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可佛萊利。資料照片。（路透）

以「大河之舞」、「火焰之舞」與「舞王」等愛爾蘭踢踏舞表演而聞名全球的愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可佛萊利（Michael Flatley）Instagram帳號發布聲明，表示他罹患了「侵襲性癌症 」、不得不進行手術 治療。

天空新聞台報導，佛萊利團隊在Instagram帳號貼出一張他眺望大海的照片，並在貼文寫道「親愛的朋友們，我們有些私人事情要分享，佛萊利已被診斷患有一種侵襲性癌症，他進行了手術，並接受優秀的醫師團隊照顧」

佛萊利團隊表示，目前不會發表進一步的評論，「我們只邀求你們的祈禱與祝福，謝謝你們。隊長（Teamlord）。」

今年64歲的佛萊利身兼舞者與編舞，因在1994年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）幕間休息期間表演了七分鐘的「大河之舞」而一舉成名，「大河之舞」隨後擴展成完整的作品，佛萊利則推出了自己的踢踏舞劇「舞王」，還創作、製作與執導了「火焰之舞」跟「凱爾特之虎」（Celtic Tiger）在內的多個作品。

據報導，擁有「踢踏舞王」美譽的佛萊利作品已在60個國家演出，超過6000萬人觀看，票房總收入超過10億美元。儘管2003年曾罹患皮膚癌，佛萊利隨後抗癌成功，最終因長年脊椎、膝蓋、足部和肋骨疼痛，於2017年3月聖派翠克節的拉斯維加斯演出後正式告別舞台。