我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

愛爾蘭踢踏舞王佛萊利罹「侵襲性癌症」 已動手術治療

編譯周辰陽／即時報導
愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可佛萊利。資料照片。（路透）
愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可佛萊利。資料照片。（路透）

以「大河之舞」、「火焰之舞」與「舞王」等愛爾蘭踢踏舞表演而聞名全球的愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可佛萊利（Michael Flatley）Instagram帳號發布聲明，表示他罹患了「侵襲性癌症」、不得不進行手術治療。

天空新聞台報導，佛萊利團隊在Instagram帳號貼出一張他眺望大海的照片，並在貼文寫道「親愛的朋友們，我們有些私人事情要分享，佛萊利已被診斷患有一種侵襲性癌症，他進行了手術，並接受優秀的醫師團隊照顧」

佛萊利團隊表示，目前不會發表進一步的評論，「我們只邀求你們的祈禱與祝福，謝謝你們。隊長（Teamlord）。」

今年64歲的佛萊利身兼舞者與編舞，因在1994年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）幕間休息期間表演了七分鐘的「大河之舞」而一舉成名，「大河之舞」隨後擴展成完整的作品，佛萊利則推出了自己的踢踏舞劇「舞王」，還創作、製作與執導了「火焰之舞」跟「凱爾特之虎」（Celtic Tiger）在內的多個作品。

據報導，擁有「踢踏舞王」美譽的佛萊利作品已在60個國家演出，超過6000萬人觀看，票房總收入超過10億美元。儘管2003年曾罹患皮膚癌，佛萊利隨後抗癌成功，最終因長年脊椎、膝蓋、足部和肋骨疼痛，於2017年3月聖派翠克節的拉斯維加斯演出後正式告別舞台。

手術 癌症

上一則

「我的天，我是日本人」 美歌手關史蒂芬妮受訪挨轟

下一則

陳奕迅新MV心碎爆哭 完美詮釋喪妻痛

延伸閱讀

金球影帝柯林法洛 招牌八字眉會演戲

金球影帝柯林法洛 招牌八字眉會演戲
足球／法國門將隊長 將退役國家隊

足球／法國門將隊長 將退役國家隊
獨立書店逆風復興 英國、愛爾蘭店數攀10年新高

獨立書店逆風復興 英國、愛爾蘭店數攀10年新高
獨立書店逆風復興 英國和愛爾蘭店數攀10年新高

獨立書店逆風復興 英國和愛爾蘭店數攀10年新高

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態