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「我的天，我是日本人」 美歌手關史蒂芬妮受訪挨轟

編譯周辰陽／即時報導
美國歌手兼電視節目主持人關史蒂芬妮。資料照片。（路透）
美國歌手兼電視節目主持人關史蒂芬妮。資料照片。（路透）

CNN與衛報11日報導，美國歌手兼電視節目主持人關史蒂芬妮（Gwen Stefani）因受訪時一番「我是日本人」的言論而受到廣泛的批評。

關史蒂芬妮的父親是義大利裔美國人，為山葉公司（Yamaha）工作而往返於美國加州與日本兩地。她在「Allure」訪談宣傳自己的「GXVE」美妝品牌時，談到了日本文化對童年的影響，並告訴菲律賓裔美國人的編輯卡拉歐（Jesa Marie Calaor），「這是我的日本影響，那是一種如此富含傳統的文化，卻又這麼具有未來感，非常重視藝術、細節與紀律，對我來說很迷人」。

據轉述，擁有愛爾蘭與義大利血統的關史蒂芬妮描述了父親說的日本街頭藝人變裝成貓王與女性有著五顏六色頭髮的故事，並在長大後到訪以時尚聖地與Cosplay專門店聞名的原宿，最終成了她的「原宿娃娃」（Harajuku Lovers）公仔香水靈感來源，「我說，『我的天，我是日本人，而我不知道』。」

卡拉歐寫到，正當這番話「似乎懸在我們之間的空氣中」，關史蒂芬妮繼續說道「妳知道，我是」，接著解釋自己跟日本文化的關係是「純真」的，也提及自己是日本文化的「超級粉絲」。

關史蒂芬妮從2004年專輯「愛·天使·音樂·寶貝」（Love. Music. Angel. Baby.）發行開始，就長期面臨著文化挪用（cultural appropriation）的指控。卡拉歐也在文章概述了自己感覺到的不舒服，特別是針對關於美國亞太裔（AAPI）社群種族歧視上升的「發人深省」背景，「我羨慕任何人都可以宣稱身為這一個生氣勃勃又有創造力的社群一員，卻避免了可能是痛苦或可怕的那部分敘事」。

報導指出，社群媒體對關史蒂芬妮訪談有著困惑到憤怒不等的負面反應。作家蓋伊（Roxane Gay）半開玩笑地推文表示，她的公關今天一定很忙。另一位網友則批評，「白人文化認為妳可以僅僅因為喜歡關於這個文化的某些東西而認同為有色人種，這不是欣賞，正是盜竊和抹殺活在種族滅絕、奴役和殖民主義的根源」。

日本 社群媒體 義大利

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