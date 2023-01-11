安潔拉貝瑟奪金球女配 感性謝謝漫威粉絲

安潔拉貝瑟奪金球獎女配角獎。（美聯社）

電影 「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）飾演王太后的女星安潔拉貝瑟（Angela Bassett），奪得第80屆金球獎 電影類最佳女配角，是漫威 電影首度獲得重要個人演技獎項的演員，她感性謝謝威粉絲，「感謝你們擁抱這些角色，向我們表達如此多的愛。」

漫威大片「黑豹2：瓦干達萬歲」創下8.31億美元的票房紀錄，如今安潔拉貝瑟也以此片奪下金球獎女配，她在台上表示，拿下獎並不容易，因為過去要走許多意想不到的彎路才到這，感性說：「我們帶著愛一起踏上了這段旅程。我們哀悼、我們付出愛、我們治癒。 」

她不只感謝團隊還有家人，她說：「我的母親總是說祈禱的人會遇到好事，我每天都相信這句話的真實性，因為我們全家都歡迎新的一天來到。」

她最後也謝謝「黑豹」系列的出現，「是他傳奇的一部分且領導著我們。我們在鏡頭前後，向世界展示了黑人族群的團結、領導力和愛。」並向漫威粉絲喊話：「感謝你們擁抱這些角色，向我們表達如此多的愛，因為這次提名創造了歷史，這個獎項屬於你們所有人，謝謝你們。」