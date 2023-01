楊紫瓊曾嫁豪門…不做少奶奶 從女打仔變成影后

華裔女星楊紫瓊以「媽的多重宇宙」奪下音樂喜劇類影后。(路透)

從港片女打仔開星途的楊紫瓊 ,憑藉「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)一片演出,在第80屆金球獎頒獎典禮獲頒音樂或喜劇類最佳女主角獎,證明她身手了得、演技更是一流,她也被看好接下來將入圍今年奧斯卡影后。

綜合媒體報導,楊紫瓊回憶當初剛到好萊塢就像美夢成真,更說亞裔臉孔當初被視為少數人,還有人驚訝她會說英文,她幽默回應對方「我來到這裡經過13小時的飛行,所以我學會了」。她去年8月剛滿60歲,感嘆時光飛逝,「我想所有女性都很清楚,隨著這些數字越來越大,機會則是越來越小」,最後感性表示「媽的多重宇宙」是最棒的禮物。

楊紫瓊在1980、1990年代不假替身演出一系列香港武打片,包括1985年的「皇家師姐」、1992年的「警察故事3超級警察」,以及1993年的「武俠七公主之天劍絕刀」,建立起女打仔形象。

她1997年在諜報片「007:明日帝國」(Tomorrow Never Dies)飾演龐德女郎,獲外媒影評盛讚「差點搶了主角龐德的鋒頭」;後來在2000年李安執導「臥虎藏龍」中的細膩演出,又讓她入圍「英國 奧斯卡」英國影藝學院電影獎(BAFTA)最佳女主角,成功打入國際市場。

而2022年的「媽的多重宇宙」似乎終於讓她打破好萊塢加諸於亞裔藝人的無形天花板,成為不僅僅是亞洲也是全球家喻戶曉的人物。

楊紫瓊年輕時考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞,1983年參加馬來西亞選美比賽獲得冠軍出道,繼而認識第一任老公潘迪生,助她打入香港娛樂圈,之後很快便息影結婚;但她對少奶奶生活極不習慣,三年後離婚並重新投入影壇,成為今日的國際女星。

離婚多年後,楊紫瓊遇到真命天子,對方是法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席,比她年長17歲的尚陶德(Jean Todt)。雖然17年的年齡差,讓外人看起來覺得不配,但楊紫瓊深知自己追求的是心靈上的契合,相戀後,楊紫瓊不時在Instagram放閃。