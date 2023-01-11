楊紫瓊曾嫁豪門…不做少奶奶 從女打仔變成影后

華裔女星楊紫瓊以「媽的多重宇宙」奪下音樂喜劇類影后。（路透）

從港片女打仔開星途的楊紫瓊 ，憑藉「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）一片演出，在第80屆金球獎頒獎典禮獲頒音樂或喜劇類最佳女主角獎，證明她身手了得、演技更是一流，她也被看好接下來將入圍今年奧斯卡影后。

綜合媒體報導，楊紫瓊回憶當初剛到好萊塢就像美夢成真，更說亞裔臉孔當初被視為少數人，還有人驚訝她會說英文，她幽默回應對方「我來到這裡經過13小時的飛行，所以我學會了」。她去年8月剛滿60歲，感嘆時光飛逝，「我想所有女性都很清楚，隨著這些數字越來越大，機會則是越來越小」，最後感性表示「媽的多重宇宙」是最棒的禮物。

楊紫瓊在1980、1990年代不假替身演出一系列香港武打片，包括1985年的「皇家師姐」、1992年的「警察故事3超級警察」，以及1993年的「武俠七公主之天劍絕刀」，建立起女打仔形象。

她1997年在諜報片「007：明日帝國」（Tomorrow Never Dies）飾演龐德女郎，獲外媒影評盛讚「差點搶了主角龐德的鋒頭」；後來在2000年李安執導「臥虎藏龍」中的細膩演出，又讓她入圍「英國 奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女主角，成功打入國際市場。

而2022年的「媽的多重宇宙」似乎終於讓她打破好萊塢加諸於亞裔藝人的無形天花板，成為不僅僅是亞洲也是全球家喻戶曉的人物。

楊紫瓊年輕時考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞，1983年參加馬來西亞選美比賽獲得冠軍出道，繼而認識第一任老公潘迪生，助她打入香港娛樂圈，之後很快便息影結婚；但她對少奶奶生活極不習慣，三年後離婚並重新投入影壇，成為今日的國際女星。

離婚多年後，楊紫瓊遇到真命天子，對方是法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席，比她年長17歲的尚陶德（Jean Todt）。雖然17年的年齡差，讓外人看起來覺得不配，但楊紫瓊深知自己追求的是心靈上的契合，相戀後，楊紫瓊不時在Instagram放閃。