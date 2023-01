金球獎男配關繼威等了20年 曾憂一事無成

關繼威是童星出身。(歐新社)

51歲的華裔男星關繼威以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下金球獎 電影類最佳男配角,關繼威提到自己原本已在幕後20幾年,沒想到能被邀請再度演戲,他在「媽的多重宇宙」分飾不同宇宙的威門・王,從軟弱的丈夫到英勇的時空特務,結合搞怪、荒謬又有真誠的感人表演,獲得歐美傳媒一致肯定。

綜合媒體報導,出生於越南的關繼威,也成為40年來首位獲得金球獎最佳男配角的亞裔演員 ,上一回得要追溯至1985年了。

童星出身的關繼威曾接演大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1984年推出的印第安那瓊斯系列片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom),得到與「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)合作的機會,隔年接著演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」(The Goonies)。

然而在那之後,關繼威就沒有太多引人注目的發展。

關繼威時隔20年再躍居大銀幕,領獎時感性表示,曾懷疑自己是否無法再有所超越、一生就只能如此,但幸好還有人想到他,再給他嘗試的機會。

關繼威在21世紀首20年裡並未有繼續幕前演出,於是在鏡頭後工作了許多年。他在訪問中曾表示,直至2018年「我的超豪男友」(Crazy Rich Asians)的上映,令他決定重返幕前的演出,尋回他的經理人,然後在兩星期後,便得到「媽的多重宇宙」的演出機會。

關繼威上台領獎時說:「我從小就被教導永遠不要忘記自己的根,且要永遠記住是誰給了我第一個機會。」