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金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

金球獎男配關繼威等了20年 曾憂一事無成

娛樂新聞組／綜合報導
關繼威是童星出身。（歐新社）
關繼威是童星出身。（歐新社）

51歲的華裔男星關繼威以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下金球獎電影類最佳男配角，關繼威提到自己原本已在幕後20幾年，沒想到能被邀請再度演戲，他在「媽的多重宇宙」分飾不同宇宙的威門・王，從軟弱的丈夫到英勇的時空特務，結合搞怪、荒謬又有真誠的感人表演，獲得歐美傳媒一致肯定。

綜合媒體報導，出生於越南的關繼威，也成為40年來首位獲得金球獎最佳男配角的亞裔演員，上一回得要追溯至1985年了。

童星出身的關繼威曾接演大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1984年推出的印第安那瓊斯系列片「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom），得到與「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）合作的機會，隔年接著演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」（The Goonies）。

然而在那之後，關繼威就沒有太多引人注目的發展。

關繼威時隔20年再躍居大銀幕，領獎時感性表示，曾懷疑自己是否無法再有所超越、一生就只能如此，但幸好還有人想到他，再給他嘗試的機會。

關繼威在21世紀首20年裡並未有繼續幕前演出，於是在鏡頭後工作了許多年。他在訪問中曾表示，直至2018年「我的超豪男友」（Crazy Rich Asians）的上映，令他決定重返幕前的演出，尋回他的經理人，然後在兩星期後，便得到「媽的多重宇宙」的演出機會。

關繼威上台領獎時說：「我從小就被教導永遠不要忘記自己的根，且要永遠記住是誰給了我第一個機會。」

媽的多重宇宙 金球獎 亞裔演員

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