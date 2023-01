金球獎／柯林法洛首獲金球影帝「我們就像一家人」

第80屆金球獎 現正舉辦中,柯林法洛(Colin Farrell)以「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)拿下喜劇及音樂類影帝,他上台時開心向所有劇組團隊致謝,更感謝導演 馬丁麥多納(Martin McDonagh)在14年前找他演出「殺手沒有假期」(In Bruges),不僅幫助他開闊新戲路,如今更因此拿下金球獎,「我很喜歡這個劇組,我們就像一家人一樣」。

「伊尼舍林的女妖」在愛爾蘭外的小島上拍攝,柯林法洛與導演馬丁麥多納、男配角布蘭登葛里森等人也培養出好交情,還說會在自建的酒吧一起喝酒,眾人相當和樂融融。

