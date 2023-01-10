金球獎／柯林法洛首獲金球影帝「我們就像一家人」

柯林法洛以「伊尼舍林的女妖」拿下金球獎影帝。（美聯社）

第80屆金球獎 現正舉辦中，柯林法洛（Colin Farrell）以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）拿下喜劇及音樂類影帝，他上台時開心向所有劇組團隊致謝，更感謝導演 馬丁麥多納（Martin McDonagh）在14年前找他演出「殺手沒有假期」（In Bruges），不僅幫助他開闊新戲路，如今更因此拿下金球獎，「我很喜歡這個劇組，我們就像一家人一樣」。

「伊尼舍林的女妖」在愛爾蘭外的小島上拍攝，柯林法洛與導演馬丁麥多納、男配角布蘭登葛里森等人也培養出好交情，還說會在自建的酒吧一起喝酒，眾人相當和樂融融。

Soak in the WIN! Congratulations to our winner for Best Actor - Motion Picture - Musical/Comedy, Colin Farrell! ✨😌



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