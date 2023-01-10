金球獎10日頒獎 入圍名單看這裡 楊紫瓊首度問鼎影后

楊紫瓊入圍金球獎最佳音樂或喜劇類影后，獲獎呼聲頗高。(歐新社資料照片)

第80屆金球獎10日舉行頒獎典禮。以下為電影類主要入圍名單。

劇情類最佳影片

「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）

「貓王艾維斯」（Elvis）

「法貝爾曼」（The Fabelmans）

「TÁR塔爾」（Tár）

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）

「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。（取材自IMDb）

音樂或喜劇類最佳影片

「巴比倫」（Babylon）

「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）

「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）

「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）

「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）

黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」獲得八項提名居冠。(美聯社)

最佳外語片

「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）/德國

「阿根廷1985」（Argentina, 1985，暫譯）/阿根廷

「親密」（Close，暫譯）/比利時

「分手的決心」（Decision To Leave）/南韓

「雙雄起義」（RRR）/印度

「媽的多重宇宙」共獲六項提名；華裔女星楊紫瓊(中)入圍最佳女主角，關繼威(右)也入圍最佳配角。(美聯社)

最佳導演

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）/「阿凡達：水之道」

關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）/「媽的多重宇宙」

巴茲魯曼（Baz Luhrmann）/「貓王艾維斯」

馬丁麥多納（Martin McDonagh）/「伊尼舍林的女妖」

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「法貝爾曼」

榮獲艾美獎十大獎殊榮的熱門美劇「白蓮花大飯店」，再獲金球獎4項提名。(圖：CATCHPLAY提供)

劇情類最佳男主角

奧斯汀巴特勒（Austin Butler）/「貓王艾維斯」

布蘭登費雪（Brendan Fraser）/「鯨」（The Whale）

休傑克曼（Hugh Jackman）/「愛·子」（The Son）

比爾奈伊（Bill Nighy）/「倫敦生之慾」（Living，暫譯）

傑瑞米波普（Jeremy Pope）/「檢驗任務」（The Inspection，暫譯）

劇情類最佳女主角

凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）/「TÁR塔爾」

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「光影帝國」（Empire Of Light）

薇拉戴維絲（Viola Davis）/「女王」（The Woman King）

安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）/「金髮夢露」（Blonde）

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）/「法貝爾曼」

音樂喜劇類最佳男主角

迪亞哥卡爾瓦（Diego Calva）/「巴比倫」

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）/「鋒迴路轉：抽絲剝繭」

亞當崔佛（Adam Driver）/「白噪音」（White Noise）

柯林法洛（Colin Farrell）/「伊尼舍林的女妖」

雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）「五星饗魘」（The Menu）

音樂喜劇類最佳女主角

蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）/「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）

瑪格羅比（Margot Robbie）/「巴比倫」

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）/「五星饗魘」

艾瑪湯普遜（Emma Thompson）/「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）

楊紫瓊/「媽的多重宇宙」

最佳男配角

布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）/「伊尼舍林的女妖」

貝瑞柯根（Barry Keoghan）/「伊尼舍林的女妖」

布萊德彼特（Brad Pitt）/「巴比倫」

關繼威/「媽的多重宇宙」

艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）/「死亡天使」（The Good Nurse）

最佳女配角

安琪拉貝瑟（Angela Bassett）/「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）

凱莉肯頓（Kerry Condon）/「伊尼舍林的女妖」

潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）/「媽的多重宇宙」

多莉德萊昂（Dolly de Leon）/「瘋狂富作用」

凱莉墨里根（Carey Mulligan）/「她有話要說」（She Said）