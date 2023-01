金球獎10日頒獎 入圍名單看這裡 楊紫瓊首度問鼎影后

楊紫瓊入圍金球獎最佳音樂或喜劇類影后,獲獎呼聲頗高。(歐新社資料照片)

第80屆金球獎10日舉行頒獎典禮。以下為電影類主要入圍名單。

劇情類最佳影片

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)

「貓王艾維斯」(Elvis)

「法貝爾曼」(The Fabelmans)

「TÁR塔爾」(Tár)

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

「阿凡達:水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點,接下來都是在賺錢。(取材自IMDb)

音樂或喜劇類最佳影片

「巴比倫」(Babylon)

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)

「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery)

「瘋狂富作用」(Triangle of Sadness)

黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」獲得八項提名居冠。(美聯社)

最佳外語片

「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)/德國

「阿根廷1985」(Argentina, 1985,暫譯)/阿根廷

「親密」(Close,暫譯)/比利時

「分手的決心」(Decision To Leave)/南韓

「雙雄起義」(RRR)/印度

「媽的多重宇宙」共獲六項提名;華裔女星楊紫瓊(中)入圍最佳女主角,關繼威(右)也入圍最佳配角。(美聯社)

最佳導演

詹姆斯卡麥隆(James Cameron)/「阿凡達:水之道」

關家永(Dan Kwan)及丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)/「媽的多重宇宙」

巴茲魯曼(Baz Luhrmann)/「貓王艾維斯」

馬丁麥多納(Martin McDonagh)/「伊尼舍林的女妖」

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)/「法貝爾曼」

榮獲艾美獎十大獎殊榮的熱門美劇「白蓮花大飯店」,再獲金球獎4項提名。(圖:CATCHPLAY提供)

劇情類最佳男主角

奧斯汀巴特勒(Austin Butler)/「貓王艾維斯」

布蘭登費雪(Brendan Fraser)/「鯨」(The Whale)

休傑克曼(Hugh Jackman)/「愛·子」(The Son)

比爾奈伊(Bill Nighy)/「倫敦生之慾」(Living,暫譯)

傑瑞米波普(Jeremy Pope)/「檢驗任務」(The Inspection,暫譯)

劇情類最佳女主角

凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)/「TÁR塔爾」

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/「光影帝國」(Empire Of Light)

薇拉戴維絲(Viola Davis)/「女王」(The Woman King)

安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)/「金髮夢露」(Blonde)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)/「法貝爾曼」

音樂喜劇類最佳男主角

迪亞哥卡爾瓦(Diego Calva)/「巴比倫」

丹尼爾克雷格(Daniel Craig)/「鋒迴路轉:抽絲剝繭」

亞當崔佛(Adam Driver)/「白噪音」(White Noise)

柯林法洛(Colin Farrell)/「伊尼舍林的女妖」

雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)「五星饗魘」(The Menu)

音樂喜劇類最佳女主角

蕾絲莉蔓薇爾(Lesley Manville)/「哈里斯夫人去巴黎」(Mrs. Harris Goes to Paris)

瑪格羅比(Margot Robbie)/「巴比倫」

安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)/「五星饗魘」

艾瑪湯普遜(Emma Thompson)/「祝你好運,里奧格蘭德」(Good Luck To You, Leo Grande,暫譯)

楊紫瓊/「媽的多重宇宙」

最佳男配角

布蘭頓葛利森(Brendan Gleeson)/「伊尼舍林的女妖」

貝瑞柯根(Barry Keoghan)/「伊尼舍林的女妖」

布萊德彼特(Brad Pitt)/「巴比倫」

關繼威/「媽的多重宇宙」

艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)/「死亡天使」(The Good Nurse)

最佳女配角

安琪拉貝瑟(Angela Bassett)/「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)

凱莉肯頓(Kerry Condon)/「伊尼舍林的女妖」

潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」

多莉德萊昂(Dolly de Leon)/「瘋狂富作用」

凱莉墨里根(Carey Mulligan)/「她有話要說」(She Said)