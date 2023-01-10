金球獎10日頒獎 入圍名單看這裡 楊紫瓊首度問鼎影后
第80屆金球獎10日舉行頒獎典禮。以下為電影類主要入圍名單。
劇情類最佳影片
「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）
「貓王艾維斯」（Elvis）
「法貝爾曼」（The Fabelmans）
「TÁR塔爾」（Tár）
「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）
音樂或喜劇類最佳影片
「巴比倫」（Babylon）
「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）
「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）
「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）
「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）
最佳外語片
「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）/德國
「阿根廷1985」（Argentina, 1985，暫譯）/阿根廷
「親密」（Close，暫譯）/比利時
「分手的決心」（Decision To Leave）/南韓
「雙雄起義」（RRR）/印度
最佳導演
詹姆斯卡麥隆（James Cameron）/「阿凡達：水之道」
關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）/「媽的多重宇宙」
巴茲魯曼（Baz Luhrmann）/「貓王艾維斯」
馬丁麥多納（Martin McDonagh）/「伊尼舍林的女妖」
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「法貝爾曼」
劇情類最佳男主角
奧斯汀巴特勒（Austin Butler）/「貓王艾維斯」
布蘭登費雪（Brendan Fraser）/「鯨」（The Whale）
休傑克曼（Hugh Jackman）/「愛·子」（The Son）
比爾奈伊（Bill Nighy）/「倫敦生之慾」（Living，暫譯）
傑瑞米波普（Jeremy Pope）/「檢驗任務」（The Inspection，暫譯）
劇情類最佳女主角
凱特布蘭琪（Cate Blanchett）/「TÁR塔爾」
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「光影帝國」（Empire Of Light）
薇拉戴維絲（Viola Davis）/「女王」（The Woman King）
安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）/「金髮夢露」（Blonde）
蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）/「法貝爾曼」
音樂喜劇類最佳男主角
迪亞哥卡爾瓦（Diego Calva）/「巴比倫」
丹尼爾克雷格（Daniel Craig）/「鋒迴路轉：抽絲剝繭」
亞當崔佛（Adam Driver）/「白噪音」（White Noise）
柯林法洛（Colin Farrell）/「伊尼舍林的女妖」
雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）「五星饗魘」（The Menu）
音樂喜劇類最佳女主角
蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）/「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）
瑪格羅比（Margot Robbie）/「巴比倫」
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）/「五星饗魘」
艾瑪湯普遜（Emma Thompson）/「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）
楊紫瓊/「媽的多重宇宙」
最佳男配角
布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）/「伊尼舍林的女妖」
貝瑞柯根（Barry Keoghan）/「伊尼舍林的女妖」
布萊德彼特（Brad Pitt）/「巴比倫」
關繼威/「媽的多重宇宙」
艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）/「死亡天使」（The Good Nurse）
最佳女配角
安琪拉貝瑟（Angela Bassett）/「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）
凱莉肯頓（Kerry Condon）/「伊尼舍林的女妖」
潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）/「媽的多重宇宙」
多莉德萊昂（Dolly de Leon）/「瘋狂富作用」
凱莉墨里根（Carey Mulligan）/「她有話要說」（She Said）
上一則
FB留言