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比「鬼娃恰吉」票房更強？ 「窒友梅根」熱賣

記者蘇詠智／綜合報導
「窒友梅根」中的殺人娃娃充滿陰森、詭異的感覺。（圖：UIP提供）
「窒友梅根」中的殺人娃娃充滿陰森、詭異的感覺。（圖：UIP提供）

殺人玩偶不只鬼娃恰吉，變成女生的票房威力更驚人！由恐怖片名導溫子仁製作的「窒友梅根」（M3GAN），除了成為北美觀眾的熱門話題，美國首映周末也出賣座大紅盤，三天賣破3020萬美元登上新片票房冠軍，僅次於超級巨片「阿凡達：水之道」（Avatar:The Way of Water），溫子仁開心發表感謝文，也透露續集已在籌畫中。

「窒友梅根」描述具備高度人工智慧、栩栩如生的玩具女娃，被設計成小孩子最好的玩伴和令家長最安心的盟友，卻不料產生變化，成了最可怕的殺手，讓人類陷入生命危險。溫子仁強調「梅根」和以往的殺人玩偶不同，也和同樣由他監製的「安娜貝爾」不一樣：「安娜貝爾從來不會站起來到處趴趴走，因為我之前的娃娃電影，他們都沒有殺人，所以我要為新世代的觀眾做一部殺人玩偶的電影。」

提到殺人玩偶，最著名的當然是「靈異入侵」（Child's Play）及其續集中的鬼娃恰吉，相較於被列為R級（17歲以下觀眾需成人陪同欣賞）的鬼娃系列，只有PG-13級的「窒友梅根」當然占便宜不少，更有機會得到年輕觀眾的捧場，因此不但首映票房超乎預期，還已經是拍片成本的兩倍多，早就回收開始在賺錢，比起不少大成本卻未必賺錢的巨片都要划算。

除了網友在爭論「梅根vs.恰吉」誰更威之外，該片的網路行銷也在炒「恰吉與梅根鬧不和」的趣味話題，讓「窒友梅根」的話題熱度大增。

台灣即將推出的「窒友梅根」，也被視為春節賀歲的大黑馬，雖說恐怖片比較不是傳統年節大片的片型，挾北美熱賣之勢，梅根在台的威力亦愈來愈被看好，有機會在賀歲檔外片票房名列前茅。

梅根 電影 人工智慧

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