「阿凡達2」開始賺錢 導演：續集加速進行

「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。（取材自IMDb）

還在全球狂賣中的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），據歐美媒體報導總累積票房已經超過15億美元的關卡，確定成為2022年最賣座的電影 ，早先導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）曾經表示片子要賣超過20億美元才會回本、賺錢，雖然第三集的拍攝已完成，但若「水之道」的票房不佳，可能也很難再往下拍攝原先已規畫好的第四、五集。

「阿凡達：水之道」導演詹姆斯卡麥隆表示續集攝製的腳步要加快，觀眾可以期待。（路透資料照片）

「阿凡達：水之道」上映不滿一個月就如此大熱賣，眼看熱潮還不會退，詹姆斯也跟著改口了：「從目前的熱度看起來，這片子票房應該會在接下來幾天內輕易超越回本的那個點，我可能不能再慢吞吞的，要趕快去拍那些後續的影片了，我知道我往後的六、七年要做什麼了。」

他澄清自己之前受訪只提到「阿凡達：水之道」需要成為影史最賣座的前幾名電影，才有機會回本甚至賺錢，因而感到有壓力，但那時並沒有說能夠回本需要全球票房超越20億美元，事實上並不用賣到這麼好。歐美重量級媒體「綜藝報」則稱消息來源透露「水之道」的回本關鍵點約在14億美元左右，因此現在已開始賺錢。

詹姆斯卡麥隆光是完成一部「阿凡達：水之道」就花了五年，第三集要進入特效後製的過程，第四、五集劇本已完成。詹姆斯透露在第三集會介紹和「火」有關的納美人部族，前兩集裡納美人都是善良、正義的代表，但第三集會有不那麼正面的納美人。