「阿凡達2」開始賺錢 導演：續集加速進行

「阿凡達:水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點,接下來都是在賺錢。(取材自IMDb)

還在全球狂賣中的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),據歐美媒體報導總累積票房已經超過15億美元的關卡,確定成為2022年最賣座的電影 ,早先導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)曾經表示片子要賣超過20億美元才會回本、賺錢,雖然第三集的拍攝已完成,但若「水之道」的票房不佳,可能也很難再往下拍攝原先已規畫好的第四、五集。

「阿凡達:水之道」導演詹姆斯卡麥隆表示續集攝製的腳步要加快,觀眾可以期待。(路透資料照片)

「阿凡達:水之道」上映不滿一個月就如此大熱賣,眼看熱潮還不會退,詹姆斯也跟著改口了:「從目前的熱度看起來,這片子票房應該會在接下來幾天內輕易超越回本的那個點,我可能不能再慢吞吞的,要趕快去拍那些後續的影片了,我知道我往後的六、七年要做什麼了。」

他澄清自己之前受訪只提到「阿凡達:水之道」需要成為影史最賣座的前幾名電影,才有機會回本甚至賺錢,因而感到有壓力,但那時並沒有說能夠回本需要全球票房超越20億美元,事實上並不用賣到這麼好。歐美重量級媒體「綜藝報」則稱消息來源透露「水之道」的回本關鍵點約在14億美元左右,因此現在已開始賺錢。

詹姆斯卡麥隆光是完成一部「阿凡達:水之道」就花了五年,第三集要進入特效後製的過程,第四、五集劇本已完成。詹姆斯透露在第三集會介紹和「火」有關的納美人部族,前兩集裡納美人都是善良、正義的代表,但第三集會有不那麼正面的納美人。