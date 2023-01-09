我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

談宗教政治遭封殺 開羅謀殺案闖奧斯卡國際影片15強

​​娛樂新聞組／綜合報導​
間諜驚悚片「開羅謀殺案」描述一名考上埃及開羅名校大學的新生，開學第一天就意外捲入一場間諜風暴。（圖：海鵬影業提供）
間諜驚悚片「開羅謀殺案」描述一名考上埃及開羅名校大學的新生，開學第一天就意外捲入一場間諜風暴。（圖：海鵬影業提供）

去年勇奪坎城影展最佳劇本大獎的間諜驚悚片「開羅謀殺案」（Cairo Conspiracy），今年也闖進奧斯卡最佳國際影片15強。由於劇情涉及宗教與政治議題，導演遭埃及封殺，只能招募300名演員赴伊斯坦堡拍攝。

中央社報導，「開羅謀殺案」由埃及裔瑞典導演塔利克薩利赫（Tarik Saleh）執導，集結瑞典、法國、芬蘭和丹麥4國聯合製作。故事描述貧窮的漁夫之子亞當，幸運考上創立千年的埃及開羅名校艾資哈爾大學，這座學校也是伊斯蘭教遜尼派的權力中心。但亞當開學第一天，就意外捲入一場間諜風暴。

薩利赫曾以驚悚片「尼羅河的希爾頓事件」（The Nile Hilton Incident）勇奪日舞影展評審團大獎；新作「開羅謀殺案」更在影展及國際票房大放異采，不僅入圍2023年奧斯卡最佳國際影片前15強，去年底在法國上映時，更狂吸新台幣1.5億元（491.3萬美元）票房，成為繼電影「寄生上流」後，法國票房最高的非英語外語電影。

由於「開羅謀殺案」片中涉及的宗教與政治議題，電影在初期便遭埃及政府全面封殺，導演也被列入「不受歡迎名單」，一旦赴埃及拍片就會遭逮捕。

因此劇組只能轉移陣地，遠赴土耳其伊斯坦堡的16世紀古蹟蘇萊曼尼耶清真寺實景拍攝，並招募包括來自瑞典、芬蘭、巴勒斯坦、黎巴嫩、以色列及土耳其當地等300多名演員加入，光一場詩經朗誦比賽的戲就拍了20多個鏡頭，場面及動員浩大。

具懸疑調性的「開羅謀殺案」，在片中也探討貧窮年輕人的成長處境。漁家出身的主角亞當試圖在這世界上找到自己的位置，卻險些成為權力鬥爭下被犧牲的棋子。兩名男主角巴勒斯坦男星塔菲克伯罕（Tawfeek Barhom）與瑞典男星法瑞斯法瑞斯（Fares Fares）的鬥智演出，也成為全片亮點。

瑞典 坎城影展 導演

上一則

「使徒行者」男星酒駕出獄後 流淚鞠躬道歉

下一則

靳東新戲中年慘摔 被未婚妻宋佳背叛破產

延伸閱讀

奧斯卡導演花15年籌備 「巴比倫」刻畫狂放好萊塢

奧斯卡導演花15年籌備 「巴比倫」刻畫狂放好萊塢
大仁說財經／陷舉債漩渦 埃及自找的

大仁說財經／陷舉債漩渦 埃及自找的
首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友
古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？