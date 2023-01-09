談宗教政治遭封殺 開羅謀殺案闖奧斯卡國際影片15強

間諜驚悚片「開羅謀殺案」描述一名考上埃及開羅名校大學的新生，開學第一天就意外捲入一場間諜風暴。（圖：海鵬影業提供）

去年勇奪坎城影展 最佳劇本大獎的間諜驚悚片「開羅謀殺案」（Cairo Conspiracy），今年也闖進奧斯卡最佳國際影片15強。由於劇情涉及宗教與政治議題，導演 遭埃及封殺，只能招募300名演員赴伊斯坦堡拍攝。

中央社報導，「開羅謀殺案」由埃及裔瑞典 導演塔利克薩利赫（Tarik Saleh）執導，集結瑞典、法國、芬蘭和丹麥4國聯合製作。故事描述貧窮的漁夫之子亞當，幸運考上創立千年的埃及開羅名校艾資哈爾大學，這座學校也是伊斯蘭教遜尼派的權力中心。但亞當開學第一天，就意外捲入一場間諜風暴。

薩利赫曾以驚悚片「尼羅河的希爾頓事件」（The Nile Hilton Incident）勇奪日舞影展評審團大獎；新作「開羅謀殺案」更在影展及國際票房大放異采，不僅入圍2023年奧斯卡最佳國際影片前15強，去年底在法國上映時，更狂吸新台幣1.5億元（491.3萬美元）票房，成為繼電影「寄生上流」後，法國票房最高的非英語外語電影。

由於「開羅謀殺案」片中涉及的宗教與政治議題，電影在初期便遭埃及政府全面封殺，導演也被列入「不受歡迎名單」，一旦赴埃及拍片就會遭逮捕。

因此劇組只能轉移陣地，遠赴土耳其伊斯坦堡的16世紀古蹟蘇萊曼尼耶清真寺實景拍攝，並招募包括來自瑞典、芬蘭、巴勒斯坦、黎巴嫩、以色列及土耳其當地等300多名演員加入，光一場詩經朗誦比賽的戲就拍了20多個鏡頭，場面及動員浩大。

具懸疑調性的「開羅謀殺案」，在片中也探討貧窮年輕人的成長處境。漁家出身的主角亞當試圖在這世界上找到自己的位置，卻險些成為權力鬥爭下被犧牲的棋子。兩名男主角巴勒斯坦男星塔菲克伯罕（Tawfeek Barhom）與瑞典男星法瑞斯法瑞斯（Fares Fares）的鬥智演出，也成為全片亮點。