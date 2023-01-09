巨石強森「玩命」 邀亨利卡維爾飆戲

巨石強森演出「黑亞當」風波不斷，也未如預期成功。（取材自IMDb）

才剛在「黑亞當」（Black Adam）片尾彩蛋中驚喜現身的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill），雖然確定從DC影視宇宙中先行「下車」，卻仍有可能和巨石強森 正式合作？歐美娛樂網站稱他已被「玩命關頭：特別行動」（Hobbs & Shaw）續集洽談，假如敲定，就會和巨石強森以及另一位要角傑森史塔森（Jason Statham）同台。

「黑亞當」剛上映時，曾讓不少觀眾對於超人再現、有可能與黑亞當有所關聯感到興奮與期待，結果之後就宣布亨利卡維爾不會再是DC影視宇宙中的超人，而巨石強森再演「黑亞當2」的機率隨著首集成本過高、票房收入似乎不足以回本大賺，看來也益發渺茫，想要看到亨利和巨石強森同台飆戲，恐怕只能期待「玩命關頭：特別行動2」能成功把亨利簽下來，而他的角色還不確定是正派或反派。

亨利卡維爾雖然與漫畫英雄角色說再見，仍有不少大片搶著要他。（路透資料照片）

儘管亨利卡維爾不能再演「超人」，也已經宣布Netflix 影集「獵魔士」第3季拍完就要退出，他仍在歐美影視圈當紅搶手，大小銀幕的邀約不斷，觀眾不用擔心會有很長一段時間看不到他。倒是巨石強森，才拍了一部「黑亞當」就與DC影片的高層搞壞關係，被嫌「自我宣傳很賣力卻不太認真替『黑亞當』造勢」，也已經不會回去「玩命關頭」的正傳系列，業界人緣不及觀眾的好感度。