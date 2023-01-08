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「阿凡達：水之道」回本 詹姆斯卡麥隆：續集加速進行

記者蘇詠智／即時報導
「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。（取材自IMDb）

還在全球狂賣中的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），據歐美媒體報導總累積票房已經超過15億美元的關卡，確定取代「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）成為2022年最賣座的電影，早先導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）隆曾經表示片子要賣超過20億美元才會回本、賺錢，雖然第3集的拍攝已完成，但若「水之道」的票房不佳，可能也很難再往下拍攝原先已規畫好的第4、5集。

「阿凡達：水之道」上映不滿一個月就如此大熱賣，眼看熱潮還不會退，詹姆斯卡麥隆也跟著改口了：「從目前的熱度看起來，這片子票房應該會在接下來幾天內輕易超越回本的那個點，我可能不能再慢吞吞的，要趕快去拍那些後續的影片了，我知道我往後的6、7年要做什麼了。」

「阿凡達：水之道」導演詹姆斯卡麥隆表示續集設製的腳步要加快，觀眾可以期待。（路透...
「阿凡達：水之道」導演詹姆斯卡麥隆表示續集設製的腳步要加快，觀眾可以期待。（路透資料照片）

詹姆斯卡麥隆澄清自己之前受訪只提到「阿凡達：水之道」需要成為影史最賣座的前幾名電影，才有機會回本甚至賺錢，因而感到有壓力，但那時並沒有說能夠回本需要全球票房超越20億美元，事實上並不用賣到這麼好。歐美重量級媒體「綜藝報」則稱消息來源透露「水之道」的回本關鍵點約在14億美元左右，因此現在已開始賺錢，接下來衝得愈高就賺得愈多。

詹姆斯卡麥隆光是完成一部「阿凡達：水之道」就花了5年，第3集要進入特效後製的過程，第4、5集劇本已完成，可是拍攝的部分還待進行，觀眾要看到全系列都完成、上映，恐怕還得再等很多年。不過詹姆斯卡麥隆已透露在第3集中會介紹和「火」有關的納美人部族，況且前兩集裡納美人都是善良、正義的代表，但第3集會有不那麼正面的納美人登場，一直被描繪成反派的人類，也可能洗白。

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