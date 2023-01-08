「美國心玫瑰情」名導：演技好 頒獎何必分男女

名導山姆曼德斯。（歐新社）

在影集「王冠」（The Crown）中飾演英國 黛安娜王妃的艾瑪柯琳（Emma Corrin）呼籲影視獎項不該再依照性別分類，電影 「1917」、「美國心玫瑰情」（American Beauty）名導山姆曼德斯（Sam Mendes）也表達認同，認為這可能是不可避免的做法。

據美國娛樂新聞網站Deadline，山姆曼德斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「我完全認同，我認為最終這可能是不可避免的做法。我認為這就是未來的走向，這是完全合理的。」

山姆曼德斯2000年以電影「美國心玫瑰情」獲奧斯卡最佳導演 獎，2020年以戰爭片「1917」獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳導演獎，他對設立獎項的真正目的說出實際的看法。

他說：「對我來說，人們忘記獎項的目的，我認為這種情況一直在發生，他們認為獎項是業界的風向球，但事實上只不過是個電視節目。」

「獎項是為了宣傳電影而存在的。如果一部電影獲獎，我更有可能去看這部電影，這就是你參加頒獎典禮的原因。與你自己無關，與業界的藝術或技巧無關，而是尤其與推銷電影息息相關。」

在「王冠」中扮演英國黛妃的艾瑪柯琳以非二元性別者自居，並使用they/them做為第三人稱代名詞。艾瑪柯琳告訴英國廣播公司新聞網（BBC News），希望未來能普遍設立性別中立的獎項。