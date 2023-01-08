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「神鬼戰士2」隔23年將開拍 傳相中裘莉緋聞男友

記者蘇詠智／綜合報導
保羅梅斯卡爾因「正常人」崛起，前途備受看好。（取材自IMDb）
保羅梅斯卡爾因「正常人」崛起，前途備受看好。（取材自IMDb）

千禧年在全球各地賣出超過4億5700萬美元、隔年在奧斯卡金像獎勇奪最佳影片、男主角等5座大獎的經典名作「神鬼戰士」（Gladiator），終於要拍攝續集；眾所矚目的主角人選，導演雷利史考特（Ridley Scott）鎖定因主演迷你影集「正常人」（Normal People）崛起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾（Paul Mescal），正在洽談中。上一集主演的羅素克洛（Russell Crowe），由於角色在劇終時已死去，還不知道續集中是否會回歸。

「神鬼戰士」描述羅素克洛扮演的羅馬大將軍，受到心機皇帝陷害，失去所有家人，自己也淪為競技場上的鬥士，最後靠著勇猛戰力復仇，雖然得以除掉暴君，也付出生命的代價。續集據傳將以暴君的外甥為主角，講述當年差點被舅舅害死、獲大將軍拯救的男孩，成年後的遭遇，因而主角陣容應該有一番更新；羅素克洛就算再出現也可能只是在回憶片段中，倒是扮演暴君姊姊的康妮尼爾森（Connie Nielsen），回鍋可能性很大。

羅素克洛不但因「神鬼戰士」登上奧斯卡影帝寶座，更成為影壇巨星。（取材自IMDb）
羅素克洛不但因「神鬼戰士」登上奧斯卡影帝寶座，更成為影壇巨星。（取材自IMDb）

「神鬼戰士」續集相中保羅梅斯卡爾，也被視為他登上演藝圈大牌的重要機會。保羅在2020年推出的「正常人」中和女主角黛西艾德格瓊斯（Daisy Edgar-Jones）有正面全裸床戲，大膽表現迅速成為性感偶像，後續在「失去的女兒」（The Lost Daughter）等片則展現演技實力，是前途備受看好的當紅年輕小生。

近來他在倫敦演出舞台劇「欲望街車」（A Streetcar Named Desire），被拍到下戲後與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）及她的長女喜蘿（Shiloh）晚餐約會，引發熱烈討論。

舞台劇 裘莉 導演

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