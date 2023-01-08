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狄卡皮歐年近半百發福還只愛嫩妹 惹迷妹反感脫粉

記者蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐不改風流本色，只喜歡年輕嫩妹，讓崇拜過他的女性開始反感。（Getty Images）
李奧納多狄卡皮歐不改風流本色，只喜歡年輕嫩妹，讓崇拜過他的女性開始反感。（Getty Images）

25年前的「鐵達尼號」（Titanic）讓李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）成為萬千女性心目中的白馬王子；但如今48歲的他堅持只交25歲以下的年輕嫩妹，開始讓曾經迷戀過他的女性感到反感，覺得他不再像以前那麼迷人了。

李奧納多狄卡皮歐在「鐵達尼號」時的玉樹臨風早就成為過去，他現在被拍到，時常是戴著棒球帽、不修邊幅，身形也大了好幾號，離「清秀削瘦」非常遠；又因為已48歲，留不太住歲月的腳步，顯得有些憔悴。

不過，李奧納多狄卡皮歐選擇女友標準，似乎依然停留在當年。有傳為何他的女友們一過25歲就會被切割，是因為女性們到了25歲就會開始考慮未來，他又打定主意不結婚、不成家，只有趕快跟她們說再見，免得彼此都會更不開心。在某些女性的眼中，狄卡皮歐變得像是「花花公子」創辦人休海夫納（Hugh Hefner）一樣，年紀一大把還縱情聲色，絕對沒有他在「鐵達尼號」的角色那麼痴情、討喜。

去年9月，李奧納多狄卡皮歐和27歲名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）曖昧了好一陣子，外界一度詫異難道他把女友年齡上限放寬了？後來他又被拍到與23歲演藝世家出身的嫩模維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）晚餐約會，近日則是被見到和兩個27歲的模特兒蕾貝卡唐納森（Rebecca Donaldson）、莉莉亞韋道（Lilia Weddell）在派對上作樂，顯然他對於身旁女伴的年齡要求，稍稍有些開放，卻絕對沒有要跟自己年紀相近的女性交往。

都是27歲的辣模蕾貝卡唐納森（左）與莉莉亞韋道，據傳和影壇天王巨星一起在派對上嗨...
都是27歲的辣模蕾貝卡唐納森（左）與莉莉亞韋道，據傳和影壇天王巨星一起在派對上嗨玩到半夜。（取材自Instagram）

這看在過去曾經喜愛他、把他當理想情人的女性眼中，真的不OK，尤其好萊塢不乏與他年歲差不多、和熟齡女性在一起的男性紅星，更加讓他的作法給人反感。

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