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「怪奇物語」最終季要角片酬近千萬 芭比布朗薪水神祕

記者蘇詠智／綜合報導
蜜莉芭比布朗主演「怪奇物語」最終季的片酬和其他演員分開計算，沒有一起談。（取材自IMDb）
蜜莉芭比布朗主演「怪奇物語」最終季的片酬和其他演員分開計算，沒有一起談。（取材自IMDb）

Netflix招牌台柱影集「怪奇物語」（Stranger Things）即將進入尾聲，趁著最終季開拍之前，演員們的酬勞也大致談妥。根據歐美媒體報導，大多數要角都有顯著的漲價，最高酬的當屬排名居冠的爸媽—薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、大衛哈柏（David Harbour），估計各自都可賺進950萬美元，都會創下兩人演藝生涯中片酬最高的紀錄。

薇諾娜瑞德因為捲入百貨公司偷竊事件、形象與事業都跌谷底底，高片酬對她更是遙遠的夢想，沒想到「怪奇物語」讓她在演藝圈起死回生，終於讓她在最後一季拿到逼近千萬美元的豐厚片酬，羨煞旁人。

大衛哈柏（左）與薇諾娜瑞德主演「怪奇物語」最終季將可賺進950萬美元。（取材自I...
大衛哈柏（左）與薇諾娜瑞德主演「怪奇物語」最終季將可賺進950萬美元。（取材自IMDb）

在最高級的薇諾娜和大衛之後，從首季開始就是要角的友情4人組：芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞許納普（Noah Schnapp）和第2季才加入但戲分也很重要的莎蒂辛克（Sadie Sink），最後一季酬勞約為700萬美元。

諾亞許納普（左起）、芬恩沃夫哈德、查理希頓演出「怪奇物語」最終季片酬雖然不相同，...
諾亞許納普（左起）、芬恩沃夫哈德、查理希頓演出「怪奇物語」最終季片酬雖然不相同，都可以賺進超過600萬美元。（取材自IMDb）

最特別的一位，是扮演超能少女伊萊雯的蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），因為她與Netflix有專屬的合約，會是另外談價錢，和其餘的同劇搭檔都不一樣，她除了「怪奇物語」外，還在Netflix主演「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）片集，是該平台的力捧主打星之一。

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