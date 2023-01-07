諾亞許納普出櫃 「怪奇物語」戲成真

諾亞許納普（中）在「怪奇物語」扮演的角色也是同性戀者。（取材自IMDb）

Netflix台柱神劇「怪奇物語」（Stranger Things）主角之一諾亞許納普（Noah Schnapp），在TikTok 擁有3170萬追蹤者，他在最新短片中公開出櫃，坦言當他終於從很驚恐地躲了18年的櫃子裡出來、表明自身的性向，親朋好友們的回答是：「我們早知道了。」

諾亞12歲就在「怪奇物語」扮演薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的小兒子，第一季大家為了尋找失蹤的他而捲入凶險，後續幾季揭露他失蹤其實和邪惡妖魔的陰謀有重大關聯，雖然戲裡永遠是好笑的香菇頭，戲外卻是個俊俏少年，因此頗受年輕女生喜歡。

他在「怪奇物語」的角色威爾，明顯對好哥兒們麥克有超過友情的喜愛，不時會嫉妒蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）扮演的麥克女友伊萊雯。去年7月諾亞受訪時直接說道：「他是男同性戀 ，他確實愛著麥克。」對於戲外的自己，諾亞在TikTok短片中表示：「我想我跟威爾比自身想像的還要相似。」

如此真誠表白沒有嚇跑粉絲，他們還大讚他的勇氣，甚至有人力挺寫道：「不只為你自己，也替威爾出櫃了。」更有網友表示：「也許有一天，我也會有那種勇氣。」卻也還是有些影迷對他的性向感到意外。