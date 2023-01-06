我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

「女妖」讓友情決裂 助攻柯林法洛奪影帝

記者陳建嘉／綜合報導
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森主演「伊尼舍林的女妖」讓兩人雙雙入圍奧斯卡。（圖：探照燈影業提供）
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森主演「伊尼舍林的女妖」讓兩人雙雙入圍奧斯卡。（圖：探照燈影業提供）

柯林法洛（Colin Farrell）、布蘭登葛里森（Domhnall Gleeson）主演的電影「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），該片獲得最佳音樂喜劇電影、男主角、男配角、女配角及導演等8項金球獎提名，是本屆金球入圍大贏家。

「伊尼舍林的女妖」以神話妖精為名，彷彿女妖的老婦一開始就敲響了兩個男人友誼的喪鐘，而且從斷交的男人身上，看到了友情帶來的傷害，竟遠比愛情還可怕。

「伊尼舍林的女妖」是由「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導，五年前他以「意外」分別讓法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）和山姆洛克威爾（Sam Rockwell）拿下奧斯卡影后和男配角獎，新作「伊尼舍林的女妖」同樣來勢洶洶。

英文片名中的「Banshee」出自愛爾蘭神話，中文普遍翻譯成報喪女妖，在愛爾蘭的傳說裡，報喪女妖代表死亡的象徵，她們在某人即將死去時會號哭，一直到1948年，都還有目擊報告。

主角柯林法洛和布蘭登葛里森，其實已經不是第一次和導演馬丁麥多納合作，三人早在14年前的電影「殺手沒有假期」（In Bruges）創下極高的評價，如今三個愛爾蘭人再度攜手合作，並前進愛爾蘭西海岸的島嶼進行拍攝。而男主角柯林法洛不但因本片獲得金球男主角提名，稍早已在威尼斯影展奪得影帝，外媒甚至預測，柯林法洛也將是本屆奧斯卡男主角熱門人選。

該片劇情敘述在名為伊尼舍林的島上，住著音樂家康姆（布蘭登葛里森飾演）與鄰居派瑞（柯林法洛飾演），兩人原本是多年的好友，但突然之間，康姆單方面與派瑞斷交，理由是他不想再聽派瑞無聊的言談，但派瑞不明所以，他從受傷無助到憤怒，甚至三番兩次與之攀談，直到康姆將威脅化為更激進的實際行動………。

導演透過兩個摯友的情感破裂隱喻愛爾蘭內戰帶來的傷害和悲劇，「我希望這部電影能提醒人們，做出一個錯誤的決定會產生深遠的影響，你是否投入全部的身心靈到工作中而無視朋友、戀人或家人？工作是最重要的嗎？誰受傷有關係嗎？這是一個我跟電影都沒辦法有答案議題，但也許我們可以面對它，不要再嘗試走那條路。」

電影 導演 提名

上一則

「怪奇物語」俊俏男星出櫃：我跟角色比想像中更相似

下一則

兔年央視春晚舞台定調 「國家寶藏」製片人任總導演

延伸閱讀

NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展

NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展
眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬

眾議長選舉 麥卡錫6輪仍未過 拜登：讓美有點尷尬
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
哈欽森筆錄 揭白宮幕僚長梅杜斯政權交接期秘燒文件

哈欽森筆錄 揭白宮幕僚長梅杜斯政權交接期秘燒文件

熱門新聞

梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

2023-01-05 03:15
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
1968年「殉情記」當年找來男星李安納韋定(左)及女星奧莉薇荷西飾演羅密歐與茱麗葉。圖／摘自推特

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

2023-01-04 13:45

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店