「女妖」讓友情決裂 助攻柯林法洛奪影帝

柯林法洛(右)、布蘭登葛里森主演「伊尼舍林的女妖」讓兩人雙雙入圍奧斯卡。（圖：探照燈影業提供）

柯林法洛（Colin Farrell）、布蘭登葛里森（Domhnall Gleeson）主演的電影 「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），該片獲得最佳音樂喜劇電影、男主角、男配角、女配角及導演 等8項金球獎提名 ，是本屆金球入圍大贏家。

「伊尼舍林的女妖」以神話妖精為名，彷彿女妖的老婦一開始就敲響了兩個男人友誼的喪鐘，而且從斷交的男人身上，看到了友情帶來的傷害，竟遠比愛情還可怕。

「伊尼舍林的女妖」是由「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）執導，五年前他以「意外」分別讓法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）和山姆洛克威爾（Sam Rockwell）拿下奧斯卡影后和男配角獎，新作「伊尼舍林的女妖」同樣來勢洶洶。

英文片名中的「Banshee」出自愛爾蘭神話，中文普遍翻譯成報喪女妖，在愛爾蘭的傳說裡，報喪女妖代表死亡的象徵，她們在某人即將死去時會號哭，一直到1948年，都還有目擊報告。

主角柯林法洛和布蘭登葛里森，其實已經不是第一次和導演馬丁麥多納合作，三人早在14年前的電影「殺手沒有假期」（In Bruges）創下極高的評價，如今三個愛爾蘭人再度攜手合作，並前進愛爾蘭西海岸的島嶼進行拍攝。而男主角柯林法洛不但因本片獲得金球男主角提名，稍早已在威尼斯影展奪得影帝，外媒甚至預測，柯林法洛也將是本屆奧斯卡男主角熱門人選。

該片劇情敘述在名為伊尼舍林的島上，住著音樂家康姆（布蘭登葛里森飾演）與鄰居派瑞（柯林法洛飾演），兩人原本是多年的好友，但突然之間，康姆單方面與派瑞斷交，理由是他不想再聽派瑞無聊的言談，但派瑞不明所以，他從受傷無助到憤怒，甚至三番兩次與之攀談，直到康姆將威脅化為更激進的實際行動………。

導演透過兩個摯友的情感破裂隱喻愛爾蘭內戰帶來的傷害和悲劇，「我希望這部電影能提醒人們，做出一個錯誤的決定會產生深遠的影響，你是否投入全部的身心靈到工作中而無視朋友、戀人或家人？工作是最重要的嗎？誰受傷有關係嗎？這是一個我跟電影都沒辦法有答案議題，但也許我們可以面對它，不要再嘗試走那條路。」