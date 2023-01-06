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「怪奇物語」俊俏男星出櫃：我跟角色比想像中更相似

記者蘇詠智／即時報導
諾亞許納普（中）在「怪奇物語」扮演的角色也是同性戀者。（取材自IMDb）
諾亞許納普（中）在「怪奇物語」扮演的角色也是同性戀者。（取材自IMDb）

Netflix台柱級招牌神劇「怪奇物語」（Stranger Things）主要演員之一諾亞許納普（Noah Schnapp），在TikTok擁有3170萬追蹤者，算是相當受歡迎的紅人。而他在最新的短片中公開出櫃，坦言當他終於從很驚恐地躲了18年的櫃子裡出來、表明自身的性向，親朋好友們的回答是：「我們早知道了。」

諾亞12歲就在「怪奇物語」扮演薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的小兒子，第一季大家為了尋找失蹤的他而捲入冒險歷程，後續幾季慢慢揭露他的失蹤其實和邪惡妖魔的陰謀有重大關聯，他和其他的童星們都等於是在觀眾眼前長大，雖然戲裡他永遠是好笑的香菇頭造型，戲外卻是個俊俏的少年，因此頗受年輕女生喜歡，感情生活也被外界好奇。

諾亞許納普因演出「怪奇物語」知名度大開。（路透資料照片）
諾亞許納普因演出「怪奇物語」知名度大開。（路透資料照片）

他在「怪奇物語」的角色威爾，逐漸流露出對於好朋友麥克的愛慕，各方都將該角視為很明顯的男同志，去年7月諾亞受訪時直接說道：「他是男同性戀，他確實愛著麥克。」對於戲外的自己，諾亞在TikTok短片中表示：「這從來都沒有要那麼嚴肅，說真的，我想我跟威爾比自己想像中還要相似。」

諾亞許納普透過短片公開出櫃。（取材自TikTok）
諾亞許納普透過短片公開出櫃。（取材自TikTok）

如此真誠的表白，沒有嚇跑諾亞的粉絲，他們還大讚他的勇氣，甚至有人讚道：「不只為你自己，也替威爾出櫃了。」更有網友寫道：「也許有一天，我也會有那種勇氣。」卻也還是有些網友對他坦承性向感到非常意外。

@noahschnapp

I guess I’m more similar to will than I thought

♬ original sound - princessazula0

TikTok 同志 同性戀

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