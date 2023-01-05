英雄惜英雄 鷹眼受重傷 好兄弟浩克祈福

傑瑞米雷納受重傷，演藝圈部分同業公開為他祈福。(取材自Instagram)

漫威英雄片中扮演「鷹眼」的傑瑞米雷納(Jeremy Renner)傳出在2023年元旦因為被鏟雪車輾過腿、大失血受重傷，目前雖然已經動了一次手術 ，也恢復清醒、開始能講話，但狀況還是很嚴峻，可能還需要再動第二次手術，影迷都為他很擔心。

綜合媒體報導，和他數度合作、扮演綠巨人「浩克」的馬克魯法洛(Mark Alan Ruffalo)，在社群網站 上發文寫道：「為我們的兄弟能完整、快速復原祈禱。」

在新年第一天就發生嚴重的剷雪機意外後，傑瑞米雷納緊急送醫進行手術，狀況似乎比外界以為的更加嚴重。好消息是，他在病床上自拍自拍，感謝大家關心。