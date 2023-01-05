英雄惜英雄 鷹眼受重傷 好兄弟浩克祈福
漫威英雄片中扮演「鷹眼」的傑瑞米雷納(Jeremy Renner)傳出在2023年元旦因為被鏟雪車輾過腿、大失血受重傷，目前雖然已經動了一次手術，也恢復清醒、開始能講話，但狀況還是很嚴峻，可能還需要再動第二次手術，影迷都為他很擔心。
綜合媒體報導，和他數度合作、扮演綠巨人「浩克」的馬克魯法洛(Mark Alan Ruffalo)，在社群網站上發文寫道：「為我們的兄弟能完整、快速復原祈禱。」
在新年第一天就發生嚴重的剷雪機意外後，傑瑞米雷納緊急送醫進行手術，狀況似乎比外界以為的更加嚴重。好消息是，他在病床上自拍自拍，感謝大家關心。
傑瑞米雷納出了嚴重意外的消息傳出後，演藝圈不乏同業公開向他表達關心，除了「復仇者聯盟」裡的好兄弟馬克魯法洛之外，「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)系列導演詹姆斯岡恩(James Gunn)也在社群網站上表示自己的心與傑瑞米雷納同在；「冰雪奇緣」(Frozen)裡為「雪寶」獻聲的喬許蓋德(Josh Gad)則寫道：「我的天，為傑瑞米雷納和他的家人祈禱。」其他像是「魔鬼終結者」(The Terminator)系列資深男星勞勃派屈克(Robert Patrick)等也都發文為他祈福。
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