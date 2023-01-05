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金球獎頒獎誰出席？ 貓王點頭 阿湯不確定

記者陳建嘉╱綜合報導
湯姆克魯斯未入圍影帝，是否出席金球獎讓外界猜測。(取材自Instagram)
湯姆克魯斯未入圍影帝，是否出席金球獎讓外界猜測。(取材自Instagram)

2023年金球獎回歸電視轉播，並將舉辦頒獎儀式，近期持續確認是否有明星出席，去年頒獎典禮被抵制，全因主辦單位好萊塢外國記者協會在投票時缺乏種族的多樣性，並指出有成員接受賄賂，導致聲譽受損，就連湯姆克魯斯(Tom Cruise)都在2021年氣得退還獎座，如今蟄伏一年後重回NBC轉播，主辦單位強調已增加多樣性、專業性。

「貓王」奧斯汀巴特勒已確定出席。(取材自Instagram)
「貓王」奧斯汀巴特勒已確定出席。(取材自Instagram)

目前包括「貓王」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、「法貝爾曼」(The Fabelmans)導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)以及女主角蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)、「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)潔美李寇帝斯(Jamie Lee Curtis)以及「阿凡達」(Avatar)導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)都已經確定出席，甚至會擔任頒獎人；電視劇方面，「黃石公園」(Yellowstone)凱文科斯納(Kevin Costner)、「星期三」(Wednesday)珍娜奧特加(Jenna Ortega)、「王冠」(The Crown)伊莉莎白德比茲(Elizabeth Debicki)都確定出席。

但根據「綜藝」報導，有些人已經婉拒出席，包括「破案三人行」(Only Murders in the Building)三位主角因為在拍攝全新一季，「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)男配角布蘭登葛里森(Brendan Gleeson)則因為在演「小丑2」(Joker: Folie à Deux)無法出席。

有些明星尚未確認，包括丹尼爾克雷格( Daniel Craig)、安德魯加菲(Andrew Garfield)，先前已經言明抵制金球獎的湯姆克魯斯，身兼「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)製片，他雖未入圍影帝，但是否會出席也讓外界猜測。

迄今僅有一位明星表態絕不參加，便是「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)，他曾被金球獎前主席性騷擾並封殺，「我的母親不會讓我成為一個偽君子」，公開表明絕不會出席。

布蘭登費雪公開表明絕不會出席金球獎。(取材自Instagram)
布蘭登費雪公開表明絕不會出席金球獎。(取材自Instagram)

金球獎 湯姆克魯斯 導演

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