金球獎頒獎誰出席？ 貓王點頭 阿湯不確定

湯姆克魯斯未入圍影帝,是否出席金球獎讓外界猜測。(取材自Instagram)

2023年金球獎 回歸電視轉播,並將舉辦頒獎儀式,近期持續確認是否有明星出席,去年頒獎典禮被抵制,全因主辦單位好萊塢外國記者協會在投票時缺乏種族的多樣性,並指出有成員接受賄賂,導致聲譽受損,就連湯姆克魯斯 (Tom Cruise)都在2021年氣得退還獎座,如今蟄伏一年後重回NBC轉播,主辦單位強調已增加多樣性、專業性。

「貓王」奧斯汀巴特勒已確定出席。(取材自Instagram)

目前包括「貓王」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、「法貝爾曼」(The Fabelmans)導演 史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)以及女主角蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)、「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)潔美李寇帝斯(Jamie Lee Curtis)以及「阿凡達」(Avatar)導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)都已經確定出席,甚至會擔任頒獎人;電視劇方面,「黃石公園」(Yellowstone)凱文科斯納(Kevin Costner)、「星期三」(Wednesday)珍娜奧特加(Jenna Ortega)、「王冠」(The Crown)伊莉莎白德比茲(Elizabeth Debicki)都確定出席。

但根據「綜藝」報導,有些人已經婉拒出席,包括「破案三人行」(Only Murders in the Building)三位主角因為在拍攝全新一季,「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)男配角布蘭登葛里森(Brendan Gleeson)則因為在演「小丑2」(Joker: Folie à Deux)無法出席。

有些明星尚未確認,包括丹尼爾克雷格( Daniel Craig)、安德魯加菲(Andrew Garfield),先前已經言明抵制金球獎的湯姆克魯斯,身兼「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)製片,他雖未入圍影帝,但是否會出席也讓外界猜測。