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兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特被曝沉浸在戀愛的喜悅中，非常開心。（路透資料照片）
布萊德彼特被曝沉浸在戀愛的喜悅中，非常開心。（路透資料照片）

好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與小27歲小女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）打得火熱，跨年期間一起到墨西哥度假，「時人」表示兩人交往毫無壓力，小布可以輕鬆做自己，感到非常開心。

目前伊妮絲就是他的唯一的女友，他沒有其他約會或是曖昧的對象，有了伊妮絲的陪伴，他終於可以把安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）霸占所有孩子、年底大假無法和他們團圓的寂寞給拋在腦後。

過去六年多，布萊德彼特大都陷在和裘莉婚變、打官司爭取小孩共同監護權的泥淖中，心情起起伏伏，而裘莉的攻勢愈來愈狠毒，甚至洗腦子女們和他疏遠，也令他非常無奈。

根據歐美八卦娛樂刊物報導，他雖然會很希望在象徵闔家團圓的聖誕等重大節日能與小孩們相聚，卻不願意勉強他們的行動，眼看孩子們現在都被媽媽裘莉控制地服服貼貼，他也不想和裘莉正面衝突、硬逼她讓孩子們來跟他共度。現在有了伊妮絲在身旁，失去小孩的空虛也終於被填滿。

除了「時人」報導布萊德彼特和伊妮絲迪拉蒙很認真在談戀愛外，其他的刊物更有稱小布對伊妮絲相當滿意，已經在考慮可以和她再生小孩，反正之前的孩子都被裘莉抓得牢牢，他想要有可以和自己生活在一起、感情密切的小孩，只能再生新的，伊妮絲又是他眼中知性、美貌兼具的絕佳對象，他不排除有朝一日和她生兒育女。

伊妮絲迪拉蒙是影壇巨星的新歡。（取材自Instagram）
伊妮絲迪拉蒙是影壇巨星的新歡。（取材自Instagram）

裘莉 布萊德彼特 小布

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