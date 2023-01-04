我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」休士頓華女重傷喪命

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

不讓小布專美 裘莉密會小21歲鮮肉男星

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉又有新的緋聞對象。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉又有新的緋聞對象。（路透資料照片）

不讓前夫布萊德彼特（Brad Pitt）熱戀小27歲女性專美，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）也被拍到密會小21歲的當紅年輕男星保羅梅斯卡爾（Paul Mescal），雖然看似尚無親密互動，但光想到這八竿子也打不著的組合會湊在一起，已經讓很多人覺得不可思議，且保羅近日才剛與女友分手，感情正在空窗期，裘莉此時和他拉近距離，給外界不少想像空間。

來自愛爾蘭的保羅梅斯卡爾，是在疫情期間竄紅，前年一齣影集「正常人」(Normal People)，他扮演的年輕男學生有好幾場大尺度、甚至正面全裸的清涼戲，讓他變成觀眾心目中的新性感偶像；該劇之後讓他入圍了好幾座視帝獎，證明他不是只靠賣肉才能走紅，也是頗有演技實力。保羅最近在倫敦的劇場主演經典名作「慾望街車」（A Streetcar Named Desire），一下戲就來赴裘莉的晚餐約會，外界才會詫異原來他們竟然還有接觸。

在裘莉和保羅的身旁，還有裘莉與布萊德彼特所生的親生大女兒喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），母與女誰才對保羅更欣賞？也蠻令人好奇，各方都在關注接下來的發展。

保羅梅斯卡爾因「正常人」的性感演出而走紅。 （取材自IMDb）
保羅梅斯卡爾因「正常人」的性感演出而走紅。 （取材自IMDb）

裘莉 布萊德彼特 疫情

上一則

星女郎黃聖依甩婚變 紅毯深V美背殺迷暈網友

下一則

兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年

延伸閱讀

安琪莉娜裘莉密會小21歲性感小鮮肉 只是純友誼？

安琪莉娜裘莉密會小21歲性感小鮮肉 只是純友誼？
不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女

不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女
阿湯哥無緣金球影帝 傳不爽小布入圍

阿湯哥無緣金球影帝 傳不爽小布入圍
裘莉鐵了心霸占小孩、布萊德彼特度過寂寞聖誕？

裘莉鐵了心霸占小孩、布萊德彼特度過寂寞聖誕？

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成