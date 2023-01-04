安琪莉娜裘莉密會小21歲性感小鮮肉 只是純友誼？

安琪莉娜裘莉又有新的緋聞對象。（路透資料照片）

不讓布萊德彼特 （Brad Pitt）熱戀小27歲女性專美，安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）也被拍到密會小21歲的當紅年輕男星保羅梅斯卡爾（Paul Mescal），雖然看似尚無親密互動，但光想到這八竿子也打不著的組合會湊在一起，已經讓很多人覺得不可思議，且保羅近日才剛與女友菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）分手，感情正在空窗期，裘莉此時和他拉近距離，給外界不少想像空間。

來自愛爾蘭的保羅梅斯卡爾，是在疫情 期間竄紅，前年一齣影集「正常人」（Normal People），他扮演的年輕男學生有好幾場大尺度、甚至正面全裸的清涼戲，讓他變成觀眾心目中的新性感偶像，該劇之後讓他入圍了好幾座視帝獎，證明他不是只靠賣肉才能走紅，也是頗有演技實力。保羅最近在倫敦的劇場主演經典名作「慾望街車」（A Streetcar Named Desire），一下戲就來赴裘莉的晚餐約會，外界才會詫異原來他們竟然還有接觸。