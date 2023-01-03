席琳狄翁輸泰勒絲？ 史上最佳200歌手榜…沒她

席琳狄翁在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」名單上不見蹤影。（取材自Instagram）

54歲西洋流行音樂天后席琳狄翁（Celine Dion）的成就有目共睹，但她卻竟然被「滾石」雜誌最新公布的「史上兩百位最佳歌手」名單忽略，意外沒擠進一席之地；近年來幾位當紅小天后包括亞莉安娜（Ariana Grande）、席琳娜（Selena Gomez）、泰勒絲（Taylor Swift）等都入選，而搖滾男歌手像奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）、米克傑格（（Mick Jagger））等榜上有名，也讓人對於評選標準對於唱功的要求似乎有些不太理解。

席琳狄翁曾經拿下多座葛萊美 獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎，無論學院派或是商業表現都廣獲肯定，過往的專輯在全球各地締造的出色銷量，僅極少數天王巨星可堪匹敵，日前她宣布罹患罕見的「僵硬人症候群」，會影響慣常的發聲方式，因此需要休養、暫停表演，世界各國的粉絲都祈禱她能早日恢復健康，在這種情形下，「滾石」雜誌還對她視若無睹、未將她列入「史上兩百位最佳歌手」，令粉絲都替她不滿，為她很心疼。

根據歐美媒體的報導，「滾石」號稱評選標準注重原創性、影響力、作品的深度、流傳下來的音樂類型廣泛程度等等，可是席琳狄翁起碼在其中的幾點表現比一堆上榜的藝人還要公認的更突出，漏掉她實在不知是啥道理。