好萊塢是非多 「工作狂」阿湯哥萌生去意？

湯姆克魯斯愈來愈受不了美國演藝界虛假的人際關係。（取材自Instagram）

在好萊塢 紅足36年，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）仍覺得自己像個外人？專門報導明星與名流八卦的「Star」周刊，稱他到現在還不能適應這個把他捧紅的影視之都，稱他是標準的「工作狂」，要他拍高難度、危險性大的場面，能讓他的腎上腺素飆升、感到非常起勁，但工作之外的好萊塢人際關係，就讓他意興闌珊。

最新一期「Star」周刊封面打出吸睛的標題「湯姆克魯斯：為什麼我要離開好萊塢」，勾起所有讀者的好奇，雜誌稱他在好萊塢除了一堆無聊的業界社交之外，還留下三段破碎婚姻的回憶，三任前妻都是演員，彼此結合吸引到外界廣泛的矚目，卻沒有讓他感受到幸福與美滿，他現在是能夠少待在這裡就少待，除非關於工作的事才會過來，一處理完他就急著離開。

和他忙著遠離好萊塢相反的是，倫敦對他的吸引力愈來愈強大，他在疫情期間這二、三年都以當地為主要根據地拍攝「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible – Dead Reckoning ）上下篇，很喜歡倫敦悠久的劇場和藝術演出文化，也感到在英國更不會被狗仔緊迫盯人，就算被粉絲認出來要求合照，也不會破壞他的心情，還與威廉王子、凱特 王妃都交上朋友。

「Star」周刊稱湯姆克魯斯討厭好萊塢的政治，也反感一心只想搏出名的所謂「名流」，很小心讓自己遠離這些人，免得變成他們炒新聞的跳板，當這種人在好萊塢愈來愈多，他就更巴不得離開。