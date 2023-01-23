2022最佳裸戲 安娜迪阿瑪斯、艾瑪柯林…脫出一片天

安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

演員為藝術而犧牲，總是容易成為被關注的焦點。歐美演員相較於華人，對在銀幕上寬衣解帶的態度更大方，只是覺得劇情需要，通常會配合照辦，因而每年都會有情色網站選出全年度最出色的裸戲，去年則有安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）的「金髮夢露」（Blonde）、艾瑪柯林（Emma Corrin）「查泰萊夫人的情人」（Lady Chatterley's Lover）等被點名。

來自古巴 的性感美女安娜迪阿瑪斯，向來不怕為戲裸露，雖然在「007生死交戰」（No Time To Die）裡只需穿著火辣、展現打鬥身手就讓全球觀眾大感驚豔，其他導演 可沒浪費她的傲人身段，她在「金髮夢露」裡扮演經典女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），編導透過一場又一場安娜的裸戲突顯夢露生前被男性剝削的可憐，引發頗大爭議，安娜不只要露出胸前兩點，還有被誘騙玩3P、為美國總統口交的大膽演出。

最新版「查泰萊夫人的情人」主角都全裸入鏡，幾乎沒有保留。（取材自IMDb）

原著就已經因為情色描述遭禁多年的「查泰萊夫人的情人」，每次被影像化，男女主角總免不了一定程度的裸露，最新電影 版由「王冠」（The Crown）中的年輕黛安娜艾瑪柯林主演，她與扮演農場看管員的傑克歐康納（Jack O'Connell）在書中最經典的「雨中裸奔」一段，全身一絲不掛、三點全露，相當大膽，讓觀眾看得臉紅，在年度最精采的裸戲中占有一席。

亨利艾肯貝利在「高校十八禁」第2季有正面全裸大膽演出。（取材自IMDb）

HBO影集一向尺度寬廣，尤其近年在美國大熱的「高校十八禁」（Euphoria），一反過去青春劇多半在裸露都還會保留底限，此劇除了掛頭牌的女主角辛蒂亞（Zendaya）之外，其他年輕新秀演員幾乎都有過大膽的裸體鏡頭，去年播出的第二季，前兩集就有席妮史威尼（sydney sweeney）的露兩點激情畫面，第三集則輪到帥氣男星亨利艾肯貝利（Henry Eikenberry）在淋浴室的場面中正面全裸，以往美國演員對這種的尺度也會猶豫再三，沒有歐洲演員爽快，但「高校十八禁」就是以大膽爭議著稱，敢接演的人都已經做好心理準備。

席妮史威尼（左）在「高校十八禁」第2季有好幾段裸露胸部的激情畫面。（取材自IMDb）

即便是已經在演藝圈早就有一定知名度和地位的「分歧者」系列男主角席歐詹姆斯（Theo James），去年在HBO的影集版「時空旅人之妻」（The Time Traveler's Wife）、「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第二季，也都有全裸的畫面，還引起觀眾的討論，最後他才承認在「白蓮花」裡是戴上假陽具入鏡，而且「尺寸愈大愈好」，果然也擠入年度最佳裸戲的名單。